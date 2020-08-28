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快訊／總統府：蔡英文盼望安倍晉三靜養身體恢復健康

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▲▼ 日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

日本首相安倍晉三28日因為健康因素，「決定暫時放下職務休養身體」爾後將會努力調養身體，恢復健康後再繼續為人民服務。對此，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文感謝安倍長年來對於我國的堅定支持，以及對於推進台日關係的貢獻，她也由衷盼望安倍首相能夠靜養身體，早日恢復健康

安倍晉三於記者會上提到這段時間對抗新冠疫情，自今年1月開始日本面對看不著的敵人，更對於不幸病逝的人感到遺憾，日本檢測病毒的程度已經提高，一天可以檢測至少20萬人；而在國家安全方面稍作交待後，終於提到自己健康的問題。

安倍表示，「13年前得到潰瘍性結腸炎，當時曾突然辭去首相的職位，造成國家很大的困擾，如今有新的特效藥出現，6月體檢時曾被醫師警告可能會復發，但對於工作還是持續努力」。

安倍晉三臉色凝重提到，「今年6月就從體檢結果中得知潰瘍性大腸炎的跡象，健康狀況惡化，7月份開始感到疲勞，目前將接受新的治療；8月上旬潰瘍性結腸炎再度發作」。根據醫師的指示需要休息與繼續處方的治療，非常感謝大家對我的支持與託付，因此遺憾的表示，「將辭職進行個人身體調養」。

對此，張惇涵稍早表示，蔡英文誠摯感謝安倍首相長年來對於我國的堅定支持，以及對於推進台日關係的貢獻，她也由衷盼望安倍首相能夠靜養身體，早日恢復健康。張惇涵強調，日本是我國重要夥伴，我國將持續與日本持續深化友好關係，推動台日友好的多元合作。

▼總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲▼總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

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