「國人不愛冷凍肉！」陳吉仲：33塊美豬「連吃5～10年」瘦肉精才可能超標

▲蔡英文宣布開放美豬進口。（圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

總統蔡英文今（28）日下午宣佈，在確保安全無虞前提下，將開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。農委會主委陳吉仲也在臉書PO文強調，國人吃到進口萊豬的機率僅有0.286%，且一般人要吃超過33塊200公克的肉排，每天連續吃5～10年，才「有可能」會超標。

陳吉仲指出，國際食品法典委員會（CODEX）已針對萊克多巴胺的安全容量訂出標準，世界上大多數國家，包括CPTPP的會員國澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、馬來西亞、香港、越南以及台灣最主要的貿易競爭國日本、南韓，都已依據國際標準開放。「我們不能沒有科學理由拒絕接受國際標準，否則臺灣將被世界孤立，與各國的自由貿易協定也將遙遙無期。」

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▲農委會主委陳吉仲表示，一般人要吃超過33塊200公克的肉排，且要每天連續吃5～10年，才「有可能」會超標。（示意圖／路透社）

陳吉仲認為，目前萊克多巴胺在國際上已有公認安全標準，在嚴謹的風險評估及世上許多先進國家驗證下，已可確認只要符合國際標準，就無任何食安疑慮。他舉例，在CODEX的容許量下，一般人要吃超過33塊200公克的肉排，且要每天連續吃5～10年，才「有可能」會超標，台灣也會嚴格遵守CODEX容許量，不用擔心任何食安問題。

陳吉仲強調，目前台灣國產豬肉自給率高達9成以上，進口豬肉只佔1成，因為國人的飲食習慣偏好溫體肉不愛冷凍肉，且目前台灣進口豬肉以加拿大為大宗、西班牙次之，美豬僅佔進口量的13%，且美豬使用萊克多巴胺的比例僅22%，加拿大、西班牙等外銷豬肉均未使用。「換句話說，國人吃到進口萊豬的機率僅有0.286%。另外國人愛吃的豬肝、豬腎、豬肺，完全沒有從美國進口。」