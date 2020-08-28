▲國光新冠疫苗「第二期臨床試驗」要收3000人，詹啟賢公開召募受試者。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

國光生技新冠肺炎候選疫苗於本週啟動第一期人體臨床試驗，目前收案人數約70人，董事長詹啟賢表示，預計12月上旬進入第二期臨床試驗階段，會盡量收滿3000人，如果無法達標，也會盡量湊滿1500人，呼籲有意願參與第二期臨床試驗的受試者，可以踴躍報名。

國光生技今（27）日召開記者會，公布臨床試驗進度，詹啟賢表示，第一期臨床試驗是與台大醫院合作，計畫主持人為張上淳教授，收案人數約70人，年齡介於20至60歲之間。如果第一期證明安全無虞，可望於十一月進入第二期臨床試驗，屆時會與國內各大醫學中心合作，並於年底開始量產。

請繼續往下閱讀...

▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者黃克翔攝）

國光生技企劃及醫事處處長洪岳鵬另針對國際新冠疫苗研發種類進行分析，目前國際間研發中疫苗尚有mRNA疫苗，由腺病毒製造的「活毒疫苗」，以及不活化病毒疫苗，均已進入第二、三期臨床試驗，第一期臨床試驗也顯示有免疫反應，但各有缺點。

mRNA疫苗因RNA長短不均，且需要維持在負80度的儲存運輸儲存才能維持穩定性，且高劑量尚無人體使用記錄。腺病毒疫苗則是施打時十分疼痛，且打兩劑身體產出的抗體，會把腺病毒中和掉，且每一劑要500億隻病毒，在生產上有很多挑戰。不活化疫苗則有產生抗體後，二次感染病況會更嚴重等問題，先進國家比較少使用。

▲各國新冠疫苗臨床試驗比較。（圖／記者嚴云岑攝）

洪岳鵬表示，國光生技與賽諾菲藥廠均使用次單位蛋白疫苗，市面上流通多年的肝炎疫苗、子宮自苗與流感疫苗都屬此類，在研發上已有20~30年經驗，但目前僅國光進入第一期臨床試驗，賽諾菲暫定於9月起收案。

至於被問及疫苗是否能對變異疫苗造成保護力？洪岳鵬回應，國光在疫苗研發上，是選擇了整顆病毒的一小部分，「如果以人體來比的話，大概就像鼻頭這麼大」，目前已知的5~6種變異，都在疫苗的覆蓋範圍。

詹啟賢說，流感疫苗將於8月底全數生產完畢，之後產線將以新冠疫苗為優先，製造出的疫苗，也將優先供台灣使用，希望明年農曆過年前，可以預先生產150萬至200萬劑，也可讓醫事人員、高危險族群施打。