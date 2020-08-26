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基隆靈骨塔詐騙　警再逮人扣奧迪R8超跑　「特殊車牌」超吸睛

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記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署偵辦幫派背景許姓男子兄弟為首之靈骨塔詐騙集團，許男以鈦和、聚億公司名義設局詐財，累計詐騙超過1億3000萬元，26日再逮捕1名陳姓嫌犯，並查扣名下奧迪R8跑車。

▲ 高價收購靈骨塔詐騙再逮一嫌 查扣奢華奧迪R8超跑「特殊車牌」超吸睛。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 高價收購靈骨塔詐騙再逮一嫌，查扣奢華奧迪R8超跑「特殊車牌」超吸睛。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

檢方2020年3月、7月間依涉嫌加重詐欺及違反組織犯罪防制條例，分兩波起訴許男等19人，8月20日經再追查改以慶成、全盛公司名義詐騙，第3度發動搜索共24餘處，查扣名車2輛並當場查獲530萬元現金。

警方將許姓兄弟等涉案人員帶回偵詢後移送法辦，檢察官複訊後聲請羈押許姓兄弟及3名業務員，基隆地院審理後裁定羈押禁見，其餘犯嫌分以2萬元至20萬元不等金額交保。

▲ 高價收購靈骨塔詐騙再逮一嫌 查扣奢華奧迪R8超跑「特殊車牌」超吸睛。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 26日逮捕的陳嫌車牌是特地挑選，3個英文字母一樣，4個數字相同，特別高調。

26日逮捕的陳嫌車牌是特地挑選，3個英文字母一樣，4個數字相同，特別高調，歷次查獲的詐騙集團都有一樣的特徵，就是花錢不手軟，同顯見在台灣詐騙好賺，不禁讓人議論。

檢警26日又有動作，帶回涉案陳姓男子偵訊，並查扣陳名下奧迪R8跑車，跑車款車身和特殊車牌，停放在基隆市警局中庭停車場，極為醒目及諷刺，也顯出社會容易被虛華的外表所詐騙 。

檢方表示，將持續清查被害人身分及犯罪資金流向，積極查扣犯罪所得，並呼籲遭鈦和、聚億、慶成及全盛公司詐騙的民眾，儘快出面與檢警聯絡，協助偵辦，讓不法之徒繩之於法。

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