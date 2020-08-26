打庹宗康名號使詐...「最正女神」失金500萬遭拍裸照勒索　女車手也稱受害



▲詐騙集團利用庹宗康名義詐騙小模500多萬，還設局拍下對方裸照威脅。（圖／記者張一中攝）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

北市1名小模因參加電視台綜藝節目擔任助理主持人爆紅，堪稱該節目「最正女神」，但卻在6月間被化身庹宗康的詐騙集團，陸續騙走500多萬，對方還以裸照恐嚇，要求再交付百萬，而出面的女車手落網竟供稱也是被害人，受指示拿錢以贖回不雅照。

警方調查，29歲的黃姓小模7月間報案，表示透過通訊軟體認識1名廖姓男子，對方佯稱跟庹宗康熟識，還將「庹宗康」拉進群組，自稱庹宗康的男子並宣稱「我都靠廖男在賺錢，介紹4個小模投資，都加倍奉還」。

黃姓小模不疑有他，陸續在6月間交付了500多萬投資款，期間還被廖男「設局」拍下視訊裸照以及影片，但之後黃姓小模不願再交錢給對方，慘被恐嚇要將裸照影片以及照片，散播到成人網站。

▲詐騙集團竟然利用同樣手法，拍下台中1女裸照，逼迫其北上當車手。（示意圖／免費圖庫pxhere）

詐騙集團又要求小模交付百萬贖款，贖回裸照以及影片，黃姓小模無奈報警，最後交付金錢時，出面拿錢的29歲曾姓女子當場被捕。

曾女向警方表示，被詐騙集團以同樣手法騙投資50萬元，也被「設局」拍下裸照，被強迫到台北找黃女取錢才可以贖回裸照，沒想到竟然被當車手利用，訊後警方依詐欺罪嫌送辦。

據悉，黃姓小模平時擔任模特兒工作，也會參加電視節目擔任助理主持人，在節目中以姣好面容以及火辣身材，有「最正女神」的封號，且當初以為對方真的是庹宗康，所以才被設局詐騙。

據了解，黃姓小模會相信對方就是庹宗康，起因於當時對話內容，很多都是在節目後台才提到的話題，才會相信對方，將錢交給所謂的廖姓男子做投資規劃。

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