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社會 社會焦點 保障人權

鎖定銀髮族...可代售手中靈骨塔　要求加碼投資殯葬商品詐千萬

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記者張君豪／台北報導

刑事局26日宣布破獲鴻顥公司涉嫌以骨灰罈、生前契約等殯葬商品聲稱可幫持有靈骨塔位無法出脫的老人家對外販售，結果不少銀髮族、退休族上門委託幫賣，該公司業務卻編織各種理由，要求被害民眾繼續投入金額才能完成交易，到最後被害人塔位沒賣掉，反而被詐騙錢財，光是北部一名老婦人就因委售靈骨塔位遭詐騙400多萬元現金。

▲刑事局宣布偵破鴻顥有限公司涉靈骨塔交易詐騙吸金案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布偵破鴻顥有限公司涉靈骨塔交易詐騙吸金案。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊日前接獲民眾報案，從2017至2019年間有不少民眾委託鴻顥公司販售所持骨灰罐、生前契約等殯葬商品，在委託期間，該公司黃姓業務謊稱有買家要購買商品，要求被害人加購生前契約，這樣才能順利完成交易。

但民眾花大錢購買後，黃姓業務就此失聯，民眾癡心等待2年後，發現托售的靈骨塔和生前契約都未賣出，驚覺遭到詐騙，被害人2020年初向警方報案。

警方受理報案後，被害人僅能提供業務名片，警方調查發現鴻顥有限公司業已解散，導致偵辦遭遇瓶頸。刑事局偵二大隊會同北市信義分局、新北市海山分局，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

警方調查，發現該公司負責人林姓男子（32歲）實際是販售靈骨塔詐騙集團，以鴻顥有限公司登記作掩護，實際鎖定對殯葬市場陌生之銀髮退休族，透過業務鼓吹民眾將持有之殯葬商品交由公司販售藉此吸金。

該公司黑心業務會假稱買家要辦理遷葬，需收購大量殯葬商品，訛詐民眾加購骨灰罐、內膽、經文、生前契約等殯葬商品，以滿足買方需求；如被害人表示資金不足，則業務還會口頭力挺，聲稱可共同投資意願分擔風險，實際以話術詐乾民眾最後一滴血汗錢，北部有一婦人聽信業務，將丈夫微薄退休老本約400萬拿去購買殯葬商品，迄今血本無歸。

專案小組今年8月19日展開行動收網，逮捕林姓主嫌及該公司涉及詐欺民眾的黃姓、游姓業務等7人到案，警方並查扣教戰守則、會員名冊等證物，並估計本案詐騙逾20名被害人，詐騙吸金逾1,000萬元，警詢後將全案將依違反刑法詐欺、組織犯罪防制條例送辦，新北地檢署複訊後檢察官認為游姓、林姓業務等4人惡性重大且到案後拒不吐實，訊後聲押獲准。

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