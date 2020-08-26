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美魔女墜國際愛情詐騙...心碎淚崩　警釣出「奧迪水車」搜106萬現金

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記者陳豐德／新北報導

新北市一名劉姓美魔女，近日在臉書上認識一名自稱是美國維和部隊的軍官「裴瑞希」，劉女在對方噓寒問暖下墜入情網，直到24號情人節前夕，軍官聲稱銀行帳戶凍結，須交付美金1萬元才能解凍，請她幫忙匯錢；劉女匯了10萬元後被郵局行員發現有異通報警方，她發覺真相頓時心碎飆淚，員警經埋伏跟蹤，8小時內逮捕詐騙集團包含幹部等7名成員、查扣贓款122萬元，依照詐欺罪嫌將7人送辦。

▲▼詐騙集團佯裝是美國軍官，要美魔女匯款幫他解凍帳戶。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲詐騙集團佯裝是美國軍官，要美魔女匯款幫他解凍帳戶。（圖／記者陳豐德翻攝）

40歲的劉姓女子，近日在臉書上交友結識一名自稱是美國派駐中東的維和部隊名叫「裴瑞希」的軍官，因對方照片帥氣，還傳了許多穿著軍服的自拍照，又加上每日甜蜜的噓寒問暖，稱劉女為至愛，讓劉女很快陷入情網。

直至8月24日七夕情人節前夕，這名裴瑞希軍官突然聲稱他在中東的銀行帳戶被凍結，必須付給美國財政部10,000元美金（約新台幣29萬）的保證金才能解凍，拜託劉女匯錢幫他，劉女雖感覺不對勁，為維持這場異國戀情，她仍匯完了第一筆10萬元，正準備再匯入款項時，被機警的三重忠孝路郵局行員攔下並通報警方。

▼警方查緝詐騙集團車手。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼詐騙集團佯裝是美國軍官，要美魔女匯款幫他解凍帳戶。（圖／記者陳豐德翻攝）

劉女也在三重分局員警及行員的不斷勸阻提醒下，恍然夢醒，原來仰慕愛戀的戰地情人竟是詐騙集團假扮的，「真心換絕情」的戀曲結局，讓劉女不禁心碎流淚，而員警在安撫劉女之餘，也迅速通報165反詐騙專線迅速警示，然該帳戶已在5分鐘前在新北市樹林區遭人提領。

警方隨即組成專案小組，調閱監視器後鎖定到樹林車商提領款項年輕車手，並發現在附近監控提領的「照水」，但由於「車手」及「照水」都是詐欺集團最低階層的角色，非集團核心，專案小組一路尾隨他們與集團幹部「收水」會面時，一舉逮捕「車手」陳嫌、「照水」張嫌及「收水」吳嫌等3名歹徒，並查扣16萬元贓款。

蒐證時專案小組靈機一動，以手機反串「車手」、「照水」及「收水」3嫌角色，回應詐欺集團群組裏的指令，鬥智周旋超過8小時，在新莊區釣出「第二層收水」陳嫌、北市萬華區逮捕「第三層收水」袁嫌及林嫌，最後更在西門町逮捕該詐欺集團「水車」之高層幹部陳嫌，並在其所駕駛之百萬奧迪轎車中搜出106萬現金贓款。

三重警方表示，專案小組動員超過30名員警，兵分多路來回雙北地區埋伏查緝，火力全開與詐欺集團鬥智也鬥力，果真一口氣逮捕7名詐欺集團幹部及成員，並查扣詐欺贓款130萬餘元，全案訊後7嫌均依違反刑法詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦並鑒請羈押，本分局亦將持續向上溯源追查詐欺集團高層幹部到案，以有效打擊詐欺集團惡劣詐財行徑。

▼詐欺集團幹部「水車」的奧迪轎車搜出百萬元現金。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼詐騙集團佯裝是美國軍官，要美魔女匯款幫他解凍帳戶。（圖／記者陳豐德翻攝）

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