七夕討iPhone「卻變無訊號神機」　她暴走開嗆...夫1句神回！網讚實用

▲老公娃娃機釣到對講機！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

情人節收到另一半的愛心禮物，不少人既期待又害怕！一名人妻哀號，原本老公說好要買一對夫妻iPhone對機，結果今（27）日回家，原PO卻看到2台對講機擺桌上，讓她頭上一秒燃起無名火，更崩潰的是，豬隊友還得意洋洋解釋，「山上沒有訊號，這樣才可以熱線...」掀起一票網友刷讚，「很實用啊～」

一名女網友在臉書《爆怨公社》氣PUPU表示，本想趁著七夕情節，燈光美氣氛佳下，撒嬌向老公討一對新的iPhone手機，結果老公霸氣允了。殊不知，今日老公喜孜孜帶了2台對講機回來，讓原PO心情從天堂掉秒打入地獄裡。

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只見豬隊友搬出大道理，還強調對講機的務實用途，「山上沒有訊號，這樣才可以熱線...」此話一出，氣得原PO當下嗆聲，「熱你X的鬼線」，豬隊友秒搭上線，幽默妙答「收到，over」，讓原PO當下只能生悶氣 ，根本無法反擊。

▲網友反讚實用！（圖／翻攝爆怨公社）



爆笑文曝光後，底下網友笑歪樓回應，「當你對話完後over，我們之間也over了」、「問題還是有距離限制啊，妳老公真天」、「龍A呼叫天龍B」、「老公應該貼個『哀鳳』的貼紙」、「我也有一組，800元」、「這露營很好用」、「免月租費不好嗎」、「很實用阿，手機上高山幾乎都是0訊號」、「這好用喔！又不用月租費又耐摔」、「男人的榜樣，女人的公敵over」。至於去哪購買的？原PO哭笑不得回應，「半夜去娃娃機夾到的」。