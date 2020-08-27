中國「有誠意」化解2年會計僵局　讓美國任選中方國企進行稽核

▲美施壓若中國不讓步，將祭出可能讓阿里巴巴或百度在美下市的法規 。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

中國表示願意讓步，讓美國監管機構稽核一些中國最敏感的企業，中國並呼籲雙方直接對話，以化解這項威脅全球市場的多年爭議。

彭博（Bloomberg News）報導，中國證監會副主席方星海今天受訪時表示，中國「有誠意」化解會計問題上的僵局。

美國官員近來加強施壓，要求取得在美國上市中國公司的稽核工作報告，揚言若無法達成要求，要實施可能導致阿里巴巴控股集團與百度等企業下市的法規。美中監管機構聯合進行試行稽核未能達成協議後，這項僵局自2017年來一直困擾兩國關係，而且持續惡化。

方星海表示，本月初中國證監會給美國上市公司會計監督管理委員會（Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB）一份新的提案，允許美國挑選任何中國國營企業再次試行稽核。不過基於國家安全考量，中國仍堅持調整部分資訊，方星海說，這個條件是國際通行做法。

他說：「當雙方取得互信，我們就可以處理這些敏感議題，以便讓雙方都滿意。美方是有點兒急切，我們是非常有誠意。不過另一方面，我們也非常重視保護國家安全的資訊。」

一名知情人士透露，方星海去年9月曾訪美試圖解決這個爭議，但美國上市公司會計監督管理委員會主席鄧克（William Duhnke）拒絕會晤他，只指派手下一個部門主管出面。這位人士指出，以往美國上市公司會計監督管理委員會的主席都很樂意會晤和磋商。