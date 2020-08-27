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警告美國！　解放軍朝南海發射2枚東風飛彈

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▲解放軍從青海、浙江，朝南海同一處海域試射反艦飛彈。（圖／翻攝自East Pendulum Twitter）

▲解放軍從青海、浙江，朝南海同一處海域試射反艦飛彈。（圖／翻攝自East Pendulum Twitter）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國解放軍24日開始在四大海域同步進行軍演，26日分別從青海與浙江發射東風系列反間飛彈，其中一枚為東風-21D「航母殺手」。《南華早報》報導，此舉是對美國釋出明確警告，嚇阻美方闖入海域挑釁；然而幾乎在同一時間，美軍RC-135S「眼鏡蛇球」偵察機也飛入南海偵察。

解放軍軍演第2天，美國一架U-2高空偵察機擅自闖入北部站區實彈演習禁航區，中國立刻抗議美方蓄意挑釁。26日，解放軍發射2枚飛彈，消息人士指出目標均為海南省與西沙群島間的海域，最終也落在此南海軍演禁航區。

2枚飛彈分別為青海發射的東風-26B飛彈，及浙江發射的東風-21D飛彈。消息人士指出中方此次發射飛彈用意，在強化並嚇阻拒絕其他勢力進入南海的能力，「美國軍機和戰艦更加頻繁進入南海，中國的舉措是在回應美方行動帶來的潛在風險」，「中國不希望鄰近國家誤解北京目的。」中國近年來軍事擴張，在南海的行動增加，且主張擁有南海廣大海域主權，引起越南、菲律賓等東南亞國家抗議，認為中國企圖侵入並片面改變區域局勢。

▲美軍RC-135S飛入南海海域偵察。（圖／翻攝自SCS Probing Initiative Twitter）

▲美軍RC-135S飛入南海海域偵察。（圖／翻攝自SCS Probing Initiative Twitter）

香港軍事評論員宋中平對此表示，中國發射飛彈顯然是對美國釋出訊號，由於美方持續在台灣、南海議題上試探中國底線，中國才透過展示軍力給予華府訊息，即連美國航母都無法在中國沿岸發揮全部實力。

不過與此同時，北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）也發布消息，指出美軍RC-135S偵察機於同天上午8點從巴士海峽進入南海，並往西南方前進。外界多認為目的是為了分析解放軍試射彈道飛彈的電情偵蒐。

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