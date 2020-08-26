日防衛大臣8月曾計畫視察釣魚台　怕刺激中國取消行動

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

日本防衛大臣河野太郎曾在8日參訪了沖繩縣與那國島與宮古島，並視察地面自衛隊與空中自衛隊，但由於怕刺激到中國引起外交局勢惡化，對於是否前往釣魚台抱有疑慮，隨後取消視察行動。

根據《產經新聞》報導，如果實地考察釣魚台，需要使用SDF飛機在上空檢查地型，此舉可能引來中國大動作反擊。前外交部副部長佐佐正久7日在參議院外交與國防委員會會議上直言，「儘管在其他島嶼上也有可能做事先偵察，但國防部長還尚未對尖閣諸島（釣魚台）進行視察是一個問題。」，中國從4月開始直到8月3日，連續111天不斷有艦隊在釣魚台附近航行，甚至多次進入日方宣稱的12海哩領海，引起雙方緊張態勢。

河野太郎曾在18日下午在防衛部會見中國駐日本大使龔宇宇，雙方會談長達近40分鐘，要求中方克制在南海擴張的行動，並對中國海岸警衛隊屢次入侵釣魚台海域，還對中國頒布了《香港國家安全維持法》，表達對於香港反政府運動的關切，同時強調兩國互相交流的重要。

據《NHK》報導，此前河野因放棄位於山口縣以及秋田縣部署新型「岸上宙斯盾」，而陷入爭議。「岸上宙斯盾」是美國開發的導彈防禦系統，計畫可幫助日本抵抗來自北韓的飛彈威脅。他在眾議院安全委員會閉幕會議上說，「保護人民生命是政府的主要責任。考慮到這一點，在現行憲法範圍內最合適的是什麼？我謹保留執政黨的意見，並在政府內部進行討論。」