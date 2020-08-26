黃琪扮女裝騙男友媽1.26億　法院分案與三中案潤寅詐貸列「同等級」

▲黃琪自年少一路詐騙，這次騙男友媽1.26億，經北院分案「金重訴」，將於15時開庭審理是否有羈押必要。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

黃琪自少年時，就因替前總統陳水扁算塔羅牌詐騙，得盛名「騙扁小子」，往後一路假扮各種身分，含藝人張清芳及她前夫宋學仁、李嘉誠助理等「18分身」詐騙，25日則因假冒國泰千金蔡佳玲，詐騙得手1.26億元遭檢方起訴；黃琪這次騙得「夠大」，北院分案「金重訴」，此分類與前總統馬英九為被告、牽扯數十億的三中案，以及潤寅472億詐貸案相同。

法院在分案時，會將情節特別重大的案子，掛上「重訴」，若為金融案件，則掛名「金重訴」，歷年來多件金融重大案件，包含目前在審的何壽川永豐金案、馬英九三中案、潤寅詐貸472億案，以及日前判決的大同炒股案，皆分案為「金重訴」。

從小騙到大的黃琪，於2017年間分飾多角，假冒包含張清芳與前夫宋學仁、2人秘書、助理等身分，騙台大校長、也是台大醫院院長楊泮池幫忙，安排友人母親轉院台大，2018年更直接冒楊泮池名義，指揮台大院方處理轉院、掛號等醫療手續。

黃琪另假冒國泰集團千金蔡佳玲、律師事務所主持律師，與林姓男子交往，林男母親也慘遭詐台幣4981萬元、存在國外的2.28億日幣、美金40萬元及1萬歐元。

檢方依詐欺罪起訴黃琪，查扣財產時，發現才27歲的他，名下竟有3000多萬存款、3間店面及豪宅價值超過4000萬，實力相當雄厚；北院將於26日15時，開庭審理是否要繼續羈押黃琪。

我沒有遲到，是時間遲到了！