送空姐女友名牌禮物　航空業男「七夕警局度過」後悔痛哭...高薪工作也丟了　





▲女友是一名空姐。（示意圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

一年一度的七夕情人節剛過，浙江杭州一名23歲男子卻因為一時貪小便宜，為了送空姐女友的「情人節禮物」，因此被警察抓走，最後只能在警局裡度過，連工作也要丟掉了。

根據「半島晨報」報導，申男大專畢業後，在一家航空公司上班不到一年，年薪有20多萬人民幣（約新台幣84萬多元），以新鮮人而言收入不錯，而且還交了一名年齡相近的空姐女友，兩人感情如膠似漆，可謂愛情、事業兩得意。

▲航空業男子一時起了貪念，結果害自己被關。（圖／翻攝自半島晨報，下同）

因為七夕情人節要到了，申男就在網路上購買了化妝品，但他於16日11時30分去宿舍門口拿送到的快遞，在尋找自己的包裹時，發現了2個印有知名化妝品牌的盒子，一時起了貪念拿走了。

申男之後把自己訂的禮物退掉，想拿這兩個偷來的化妝品當成七夕禮物，他在20日中午按原計劃，去將自己的包裹寄回給商家。快遞原主人20日下午找不到包裹，向靖江派出所報警，警方很快從監視器中鎖定申男。

民警當天到申某和女友同居處，將其抓獲歸案，並在房間裡查獲了他還沒來得及送給女朋友的化妝品。女友得知後，一度想聯繫快遞公司和包裹主人，希望對方能撤案。

申男之後供認，本想七夕的時候，將化妝品送給女友，讓她開心一下，現在後悔不已。申某因盜竊被蕭山警方依法行政拘留5天，七夕就在拘留所內渡過了，民警宣讀拘留執行書的時候，小伙子流下了眼淚。接下來，申男將面臨被公司開除，丟掉工作的境地。

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