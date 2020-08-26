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涉詐1.26億遭起訴…黃琪認愛求交保：我已當男友是未婚夫，逃了甚麼都沒了

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▲黃琪26日移審。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃琪（深藍衣）涉詐1.26億遭起訴，於26日開庭坦言已將男友看做未婚夫，表明不會逃亡請求交保。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

黃琪（本名黃照岡）涉嫌詐騙林姓男友的劉姓母親1.26億元，檢方25日依詐欺罪起訴後，北院26日開移審庭，黃琪表示，他只是幫忙劉女處理遺產、投資房地產、幫忙找律師打官司，不明白為何劉女會告他詐欺，更稱自己「這種條件，還有人（林男）願意愛我，我要是逃了，就甚麼都沒了」。

黃琪今日於庭上，詳細說明與劉女往來的經過，稱劉女因父親的遺產在美國、日本被查稅，所以將錢交給他保管，期間他們金錢的往來相當複雜，包含他介紹律師替劉女與建設公司打官司、投資房地產，從劉女那得來的錢，他全都用在既定的目標上，林男所積欠的網路費、甚至痛毆他所產生的醫藥費，他也如數向劉女請款。

黃琪表示，即使他與林男「該發生都發生了」，但因對方是獨子，母親劉女希望兒子能與女性來往，他起初也只好男扮女裝與劉女接觸，並不是為了詐欺才假冒身分，沒想到劉女竟找他處理遺產，他認為劉女只是想找個人扛風險，好讓遺產能躲過查稅。

且有時劉女投資房地產，錢只出了部分，卻讓他揹了一大堆貸款，這些他為愛都扛下來了，不料竟遭劉女提告詐欺，他認為劉女就像在他脖子上，套了個「黃金做的枷鎖」，而他卻連個邊都啃不到。

由於黃琪於另案中，一度遭質疑「裝病躲避審判」，他今日提出被林男打到全身瘀青的照片，痛訴這1、2年與劉女母子往來，身心受到極大創傷，但他從沒想逃避審判，並指若他真如檢方起訴手掌大筆資產，要是想逃早就離開台灣了，而他因為愛，根本沒想過要逃，「或許林男有時不是那麼好，但我已認他做未婚夫」、「我這樣的條件，有1人（林男）不顧我是男是女，包容我的一切，若我逃了，就甚麼都沒了」。

至於檢方質疑，黃琪在押時，以向法院聲請提審住院的林男，企圖以此影響劉女證詞，黃琪表示，當他得知林男因精神問題送醫時，他明白林男只要有人陪著就不會失控，他只是想藉法院審理，釐清林男是不是基於自由意志接受治療。

黃琪感嘆以自己的經歷，或許連在路邊賣口香糖，都會被認為在詐欺，「或許我活著，對大家來說就是一種罪過」、「也許在很多人眼裡，我不配做人」，表示願接受最嚴格的限制，希望法官能讓他以1、2百萬元交保。

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