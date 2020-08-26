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北港糖廠悶了20年　雲林縣府將打造成文化藝術生活美學園區

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▲荒廢的廠區斑駁的設備披著一層歷史的印記，是攝影玩家與網美取景的熱門景點。（圖／網友宗廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲荒廢的廠區斑駁的設備披著一層歷史的印記，是攝影玩家與網美取景的熱門景點。（圖／網友宗廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡佩旻／雲林報導

位雲林縣北港鎮的北港糖廠，其北側原屬都市計畫區整體開發區約13公頃，迄今已逾20年未開發，其南側北港糖廠自2004年停止製糖作業後亦呈閒置狀態，考量北港地方發展所需並活化閒置土地；縣政府計畫打造「北港糖廠文化藝術生活美學園區」，獲內政部975次都委會審議通過，後續將由雲林縣政府地政處辦理市地重劃。

「北港糖廠文化藝術生活美學園區」後續將由雲林縣政府地政處辦理市地重劃，文化觀光處辦理歷史建築倉庫群後續相關規劃、整修及營運，此計畫以整體性、系統性的規劃開發思維，保留北港糖廠建築及地景意象，導入糖業文化主題之規劃構想發展。

北港糖廠舊稱北港製糖所，始建立於1910年。自北港糖廠2004年改隸屬於台灣糖業公司砂糖事業部，隔年7月1日停閉製糖工場，廠區移交台灣糖業公司雲林區處管理，特殊糖業務與大林工場改隸南靖糖廠，原料課改由虎尾糖廠管。荒廢的廠區斑駁的設備披著一層歷史的印記，是攝影玩家與網美取景的熱門景點。

▲荒廢的廠區斑駁的設備披著一層歷史的印記，是攝影玩家與網美取景的熱門景點。（圖／網友宗廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲北港糖廠舊稱北港製糖所，始建立於1910年。自北港糖廠2004年改隸屬於台灣糖業公司砂糖事業部，隔年7月1日停閉製糖工場，廠區移交台灣糖業公司雲林區處管理。（圖／網友宗廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雲林縣政府表示，藉由整體開發「北港糖廠文化藝術生活美學園區」計畫，取得北港糖廠倉庫群之歷史建築保存用地，打造宗教文化創意空間，作為園區發展核心，並效仿高雄駁二特區，將北側閒置場域轉化為文創藝術、教育體驗、觀光旅宿之文化創意產業發展腹地。

雲林縣政府指出，南側部分將保存完整鐵道及製糖附屬設施，規劃為鐵道文化地景公園及製糖文化教育體驗館群，來延續糖業特色發展紋理，並凝聚文創產業發展能量，再引進在地特色及文創產業發展動能，成為兼容糖業風貌宗教文化與地方產業特性。

雲林縣長張麗善表示，未來透過本計畫整體規劃開發，活化糖廠閒置場域，建設北港觀光新亮點，另配合建國中學擴建需求，跨區取得公共設施保留地，並打通貫通民族路銜接文仁路及媽祖大橋之交通網絡，延伸北港朝天宮觀光旅遊軸線，將香客轉化為遊客，紓解市區交通壅塞及人口壓力，並結合北港轉運站設置，提升觀光旅遊的大眾運輸服務水準，帶動北港地區觀光產業發展。

▲荒廢的廠區斑駁的設備披著一層歷史的印記，是攝影玩家與網美取景的熱門景點。（圖／網友宗廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲北港糖廠文化藝術生活美學園區，計畫打造宗教文化創意空間作為園區發展核心，並效仿高雄駁二特區，將北側閒置場域轉化為文創藝術產業發展腹地。（圖／網友宗廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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