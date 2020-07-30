企業為排球校隊灌溉夢想　連2年贈雲林北辰國小、建國國中護具

▲雲林縣議員蔡岳儒引薦廣德集團與英屬開曼群島商威宏控股股份有限公司捐贈護具給北辰國小與建國國中的排球小將們。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮北辰國小推展排球運動歷史悠久，多次代表國家遠征海外，留下輝煌的戰績，另北港建國國中女子排球隊多年來也為國家培育出多位青少年國手。廣德集團與威宏控股公司今年延續捐贈練球護具願能提供青少年更安全的體育環境，並善盡企業社會責任，回饋社會。

北辰國小推展排球運動自1968年成立就奪下雲林縣第一屆男生國小組冠軍，至今代表國家遠征新加坡、韓國、日本、美國、澳洲、歐洲均留下輝煌戰績；而2015年建國國中女子排球隊為留住有「金牌球隊」之稱的北辰國小女子排球隊隊員而成立，為的是讓這些排球小將們能繼續在家鄉接受國中的訓練。

2019年雲林縣議員蔡岳儒引薦廣德集團與英屬開曼群島商威宏控股股份有限公司捐贈護具及背包一批要給北辰國小與建國國中的排球小將們，即使今年遭受疫情影響，但仍是繼續做第二年的捐贈，本於企業「取之於社會，用之於社會」的公益精神，也為了維護這些青少年選手身體健康，不想讓他們有運動傷害，因而保護學童的身體，減少運動傷害。

北辰國小校長陳明誌指出，排球是北港地區極富盛名及特色的體育運動，北辰國小及建國國中在人才的訓練與培育紮下深厚的基礎。雲林縣的資源無法與六都相比，表現與資源無法等值，因此，蔡岳儒議員長期以來積極尋求社會資源來挹注兩所學校，感謝廣德集團與英屬開曼群島商威宏控股股份有限公司這幾年贊助小選手護膝、護肘。

建國國中校長林吉城說，對排球運動而言，防護護具是非常重要的安全護具，但是因為選手穿戴在身上訓練、比賽、流汗，所以也是非常重大消耗品，需要定期更新。感謝蔡岳儒議員看到孩子們的需要，特別引薦廣德集團與英屬開曼群島商威宏控股股份有限公司捐贈排球護具，讓選手們沒有後顧之憂，可以專心訓練。我們一定會帶著這份支持跟感動，繼續努力奮鬥。

雲林縣議員蔡岳儒表示，相當感謝廣德集團與英屬開曼群島商威宏控股股份有限公司，即使今年因疫情影響，但善心仍然不減持續第二年捐贈護具，來保護排球小將們的身心健康，也希望能藉由此次活動拋磚引玉，吸引更多團體或個人，一起來參與灌溉夢想的種子。



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