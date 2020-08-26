火車維修費大增！普悠瑪6大缺失曝光　台鐵擬「降速」換行車安全

▲台鐵局針對普悠瑪列車進行一系列維護。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

2018年發生台鐵普悠瑪列車出軌事故，意外導致18人不幸罹難。交通部台鐵局針對普悠瑪的維修保養費大增，另成立體檢小組，發現普悠瑪的故障問題，多與傾斜系統設計有直接或間接關聯，因此評估暫時停止普悠瑪傾斜動作，屆時台北到花蓮的行車時間將增20分鐘。

台鐵局指出，普悠瑪事件特檢專案小組於去年10月21日調查報告中，提出閘瓦脫落、半永久式連結器與剪力螺栓斷損、增速風泵活塞劣化、高度調整水平閥(HCLV)洩漏、碟式煞車盤異常磨耗與磨擦子脫落及車軸軸承溫度過高等六大問題。

請繼續往下閱讀...

▲台鐵擬暫停普悠瑪列車傾斜系統。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵局表示，特檢小組指出，因列車故障問題多與普悠瑪列車傾斜系統設計有直接或間接關聯性，因此建議在改善方案未具體完成前，研議普悠瑪列車暫時停止傾斜動作。

台鐵局表示，此建議涉及行車安全、運轉調度、維修保養、履約責任等課題，為求審慎周延，需進行綜合性評估分析，目前仍持續進行內部評估及測試作業中，將儘速完成相關評估分析作業後，依據綜合評估分析結果提供後續決策參考。

▲若暫停過彎傾斜，普悠瑪北花行車時間將增加20分。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵局指出，已依據特檢專案小組調查報告，針對故障問題提出25項立即性因應措施及25項改善方案，普悠瑪列車自去年10月迄今未再發生上述故障事件，但列車維修保養成本也相對增加，故針對屬原車輛設計不良或產品瑕疵之缺失，將持續依據合約要求合約商-日商住友公司及其下包廠商確實改善，並將依約求償。