台南交大宣導加強大車視覺輔助系統運用　減少大型車事故發生

▲台南市警交通警察大隊等單位，針對大型車職業駕駛人宣導大車視野輔助系統安裝後正確運用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大型車的內輪差和視線死角，常常造成嚴重車禍傷亡，為此台南市警交通警察大隊24日，特別結合台南監理站、交通局、興南客運、府城客運針對大型車職業駕駛人宣導大車視野輔助系統安裝後正確運用，避免大車內輪差及視野死角奪命的事件發生。

交大指出，所謂大車加裝視野輔助系統是政府透過修法、補助及宣導，讓大車加裝視野輔助系統，藉著攝影鏡頭畫面的運用，讓大車駕駛能夠更清楚的看見大車周邊的狀況，減少造成用路人傷亡的案件。

講師現場實地模擬表示：「三角錐這裡是車輛視野死角，從駕駛座透過後照鏡是看不到所放的三角錐，但透過行車視野輔助系統的螢幕卻看得很清楚，如果那個三角錐是用路人，你們又不使用行車視野輔助系統，很容易發生事故。」

現場參加的大型車駕駛也表示，以前轉彎只能靠照後鏡等間接視野裝置看車側是否有機車或行人，但畢竟還是有看不到的死角，自車輛安裝行車視野輔助系統後，再加上原有照後鏡等間接視野裝置已可有效消除行車時視野死角。

警方也持續加強宣導大車駕駛能夠正確、落實運用視野輔助系統，確保行車安全。另呼籲用路人注意，行人在路口等候穿越道路時，不要靠近交岔路口處站立，應站立於人行道內範圍，同時保持警覺，汽、機車、自行車等於道路通行及轉彎時亦應盡量遠離大型車輛，避免進入大型車視野死角及內輪差區域而發生意外。

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