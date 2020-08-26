年燒4億修車！台鐵擬取消普悠瑪「傾斜過彎」　北花行車時間恐增20分

▲台鐵評估取消普悠瑪降速系統。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

2018年發生普悠瑪列車出軌事故，導致18人不幸罹難。交通部台鐵局每年檢修普悠瑪的費用高達4億，去年也成立特檢小組，針對普悠瑪提出6項問題改善建議，也認定普悠瑪的問題都直接或間接與「傾斜系統」有關。台鐵局現正評估，暫時取消普悠瑪傾斜功能，但台北到花蓮行車時間將增20分。

台鐵局副局長馮輝昇表示，去年成立特檢小組，調查報告已完成，並針對每項問題提出緊急因應措施，有提出短中長期的改善措施，部分項目與原設計有關，因此台鐵局將持續依約與日本原廠溝通協調。

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▲普悠瑪降速系統若取消，北花行車時間將增加20分。（圖／記者賴文萱攝）

馮輝昇表示，台鐵局內部陸續針對可先做的工作改善，如閘瓦脫落，檢修人員另做保護套改善，讓銳角撞擊導致脫落的原因消除，目前也沒有再脫落。

半永久式連結器與剪力螺栓斷損問題，則以刮痕探測、加強檢查，防止磨損並加強維護保養，避免悲劇再度發生。車軸軸承溫度過高問題，則是從去年報告結束後，加強檢修後即沒有再發生。

▲台鐵局陸續針對普悠瑪問題一一改善。（圖／記者賴文萱攝）

碟煞片表面不均衡，造成摩擦不均衡，這個狀況也正在處理中，雖然仍有少件數的掉落，但整體事故件數都有大幅下降。

馮輝昇表示，特檢小組也指出，普悠瑪許多問題都直接或間接與傾斜設計有關，因此建議暫時停止傾斜系統，過彎不傾斜並降低速度，目前台鐵局正在評估中，不過這牽涉到設計、安全、運轉、維修、保養、廠商履約責任等問題，複雜性較高，沒有規劃時間表，只希望評估越快越好，評估完成後就會提報交通部。