「4字」謝主管遭轟大逆不道！　網一看認同：真的超母湯

▲面對工司主管，了解不同輩份之間的用詞相當重要。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者閔文昱／綜合報導

職場上的禮貌問題一直都是門大哉問。一名網友發文表示，自己日前請小組長幫忙，於是向對方道謝，並說「您辛苦了」，沒想到卻引來同事提醒認為不妥，遭轟這話是「大逆不道！」

一名網友25日在PTT八卦版以「『辛苦了』這句話不能對上司說＠＠？」為題發文，他表示之前請小組長幫他carry，事後在群組向他道謝，並說「謝謝您、您辛苦了」，結果遭另一個名同事偷偷跟他說，「『辛苦了』是上司體恤下屬用的，你講這種話是大逆不道！」讓他相當錯愕，直呼「真假？！原來一句感謝的話還有上下之分喔？」

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▲網友在PPT上表示，原以為是關心的一句話，沒想到竟然「相當不適宜」。（圖／翻攝自PPT八卦版）

文章一出引來許多網友討論，紛紛表示「很少聽下對上講這句」、「我上次對我媽這樣說也被她這樣念」、「下對上，說個麻煩你了之類的就差不多了」、「除非你跟他有私下情誼，不然這樣講人家會記住」、「對上司講辛苦了有夠怪」、「可以說謝謝，說辛苦了感覺就很問號」、「下對上不宜沒錯」、「辛苦了本來就是上對下的用法，平輩還說得過去，對長輩或上司相當不適宜」。

不少網友也建議，可以回覆個「謝謝您的幫忙或照顧」、「麻煩你了」、「給您添麻煩了」、「謝謝主管幫忙」、「受您照顧了」就好。但也有網友持不同意見，認為「看交情吧！」、「那要不然要怎講？」、「如果是正妹，又很撒嬌的說主管你辛苦了，啾咪！應該大家都可以接受吧？」、「相較國外敬語，臺灣比較注重語氣態度吧，不喜歡的講什麼都不喜歡 」