2000萬該買房還是股票？　網友點出關鍵：看你會不會玩

▲如果有2000萬該買股還是買房，引發網友的討論。（圖／記者黃靖惠攝）



記者林彥臣／綜合報導

2020年受到疫情與國際情勢影響，股市與房市都各自發生不同的波動，在投資操作策略上也有各自不同的看法。就有人在PTT八卦板上發問，如果有2000萬應該買房還是買股票，引發許多網友的討論。

原PO發文指出，假設現在手上有2000萬的資金想要進行投資，會選擇買台北的房子，還是投入股市，「大家覺得呢？」

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買房派的網友表示，「2000萬玩房市穩定多了」、「房啊，零風險的玩意兒」、「買房，現在香港人來幫忙炒房，一下子就翻倍了」、「看你會不會玩股啊，不會玩就買房」。

▲也有人認為，買股票跟買房子並不衝突。（圖／記者湯興漢攝）



買股派表示，「2330（台積電）啊」、「all in 台積電 如果台積電倒 台灣沒有一行可以倖存」、「分散投資，買套房出租租金還貸款，其它買股票，買股票不要梭哈阿，要散開」、「1千買房貸1千，500定存股，300機動投資，200現金流」、「不會用股利養房喔」、「貸款買房，2000萬入股市，兩者根本不衝突，靠股息來繳房貸就夠了」。

還有網友做出較深入的分析，房子2000萬，假設用高投報率3%租人，1年收60萬租金，2000萬如果拿去買230元的台積電86張，1年收86萬的股息，然後台積電不會倒，想賣掉換回現金在手機按一下就好，賣房要找仲介賣，還有可能長時間找不到買主，但230元的台積電，已經買不到了。

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