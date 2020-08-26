高雄市長換人「淹水沒被罵」　在地人分析：很正常啊

▲陳其邁上任市長第三天，就面臨高雄大雨淹水的考驗。（圖／記者吳奕靖攝）



記者林彥臣／綜合報導

受到西南風影響，26日起大雨灌入南部縣市，其中剛上任市長第三天的陳其邁，就面臨高雄發生多處淹水的情形，但是網路上的抱怨文，卻不如韓國瑜執政期間罵聲連連，就讓網友好奇「高雄淹水怎麼民眾都靜悄悄啊....」引發熱議。

原PO在PTT八卦板上發文指出，聽廣播新聞在報高雄跟台南淹水、積水，記得之前淹水積水PTT高雄板人氣會上前3，怎麼這次還沒上來？然後看了一下回報區，人氣也還沒「爆」，是怎麼回事？新聞誇大不實嗎？

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網友在推文中表示，「舊人之前清了二年的水溝，把罪怪在剛上任幾天的新人?」、「可見韓國瑜真的沒在做事，不去檢討上任一年多的，反而檢討上任幾天的市長，韓粉果然是笑話」、「去看雨量再來嘴淹水吧」、「人家有拿清水溝當重大政績？」、「人家才上任二天，韓挖水溝二年了，誰該負責？」、「上任3天完成治水？相信理智的人都知道是誰的問題」。

▲過去韓國瑜當市長時，一淹水就被罵爆。（圖／實習記者方敬攝）



但也有人酸說，「顏色對了就沒淹水啦」、「積水不是淹水好嗎」、「沒人關心高雄淹水不淹水了，高雄人可憐」、「網軍撤離了啊」、「以後在ptt考古，會發現前二年天災不斷，後來歌舞昇平」。

另外，也有在地專業網友分析「為何淹水韓國瑜就被罵，陳其邁就沒有？因為很簡單啊，台灣民主，你韓國瑜當初狂打對方陣營治水，說你來一定可以，結果上任之後還是淹水，那選民不是因為相信韓而投給韓嗎，現在陳剛上任，也沒有選前狂打治水，一早就去巡視抽水站，沒有被罵很正常」。

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