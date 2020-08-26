百萬年薪很難？　老前輩經驗談點出「關鍵」：取決在自己

▲網友好奇詢問，年薪破百萬有想像中的難嗎？（圖／pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

百萬年薪是許多上班族夢寐以求的目標。一名網友好奇「100萬以上的年薪都誰在領？」到底哪一類的正常工作，可以在35歲左右年薪破百萬？結果有位資深前輩跳出來分享經歷，鼓勵大家只要肯努力，其實並沒有想像中困難。

一名網友在PTT以「100萬以上的年薪都誰在領」為題發文表示，今年他已44歲，在銀行業服務20年左右，近幾年此行業也在薪資排名的前三名，平均年收入約115萬~120萬，雖然有人會說是靠高階主管或理專業務拉高，一般行員底薪不高，起碼得熬15~20年，某些程度是對的，但也錯的離譜。

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原PO指出，銀行也有進入門檻很低，但賺得到錢的職位，他以曾經管裡過的客服中心為例，當時管80人左右，部屬的學歷只有一個國立大學，連一線的私立大學都不到3成，其他都是另外的私大與科大，什麼奇奇怪怪的科系都有，雖然國立大學當來客服較少，即便有，也很快就離開了，所以最後也沒有再錄取，因為培養一個專業客服，要花很久的時間。

▲原PO分享一個剛出社會來當客服的女生，她第一年收入就快破百萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO還提到，當時一位新鮮人月薪34500元，每月值班津貼3500元、每月轉介獎金5000元、不僅如此，她還很拼命，每月平均加班40小時，加班費就7640元，於是月薪加總平均為50640元。

另外，年終再領月薪的9.5個月，327750元，加總起來她的年收入為935430元，還有48萬年利率6％的行員存款，不知道她有沒有這麽多存款，就算沒有，這些小朋友也會叫父母把錢存進來，一年利息28800元，加上年收入就有96萬多。

最後原Po表示，這樣的過程當然辛苦，但天下沒有白吃的午餐，即使套用其他案例，依照上面的公式運算一年還是能有70幾萬，藉此勉勵年輕人不要妄自菲薄，關鍵在有沒有遇到機會，還有願意付出多少。

▲原PO表示，選對行業、找對工作很重要。（圖／PIXABAY）

貼文一出，許多網友也紛紛回應，「這樣看來好像真的不難，但行業很重要」、「大家努力點啊，真的都取決於自己而已，要不要拼都是看自己」、「雖然是苦幹後年薪快要破百，但真的很厲害」、「剛畢業領這薪水很棒了」、「從事金融業的重點是有毅力撐下去」、「真的是收益良多」。