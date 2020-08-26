老公七夕送「名牌手工包」人妻嗨翻了！　下秒笑容逐漸黑化…網笑噴：真心不騙

▲老公說要送手工名牌包。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

昨天七夕情人節，不少人收到另一半送的大禮，當然也有人拿到的禮物和預期有極大落差！一名人妻透露，老公今年心血來潮，提前預告說要送她「世界知名品牌」的包，原本還以為老公竟然開竅了，出手格外大方，於是抱著雀躍的心趕緊收拾出門，怎料見到禮物實品後，臉上笑容瞬間黯淡。

這名人妻在臉書社團「爆怨公社」表示，老公情人節難得砸重本，說要送她名牌包，而且還是高知名度的國際廠牌，重點「純手工」製成，聽起來相當高級昂貴，讓她不及待要一睹實品風采。

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▲平價版手工包。（示意圖／記者黃士原攝）



結果下班後，老公卻帶她到知名小籠包店「鼎泰豐」用餐，當她透過玻璃牆看到內場人員的那一刻瞬間懂了，多人細心地揉麵糰、慢慢把肉餡包入麵皮中再仔細捏出皺褶，還真的是「純手工」製作的小籠「包」，而且鼎泰豐也確實是世界知名品牌，老公還真的沒騙人，但和她想像中的名牌包天差地遠。

照片曝光後，網友哭笑不得表示，「這也蠻貴的耶，我愛這種包包」、「是真的，真心不騙」、「沒有錯啊～這是聞名全世界的香香包耶」、「比名牌包實在，還要點排骨炒飯、牛肉麵…都來」、「怒點松露全餐」、「這是香香包啊，香香的包子」、「這個真的世界知名」。