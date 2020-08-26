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他離婚單身好寂寞…情人節戰翻34D美熟女！警埋伏外頭一直聽到「瘋狂撞擊聲」

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▲▼買春。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲黃女雖然已經43歲，但身材逆天保養得宜，功夫好服務佳，依舊是應召站的紅牌。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、陳雕文／高雄報導

高雄一名男子近期離婚後一直單身，尋覓不著好對象，到了25日七夕情人節，寂寞難耐的他決定進入某美容院找老司機諮詢，接著到指定飯店等待驚喜，後來一名擁有34D傲人上圍的美熟女登場，他心花怒放開始「瘋狂連續撞擊」，美熟女「抓欄杆+撕床單」叫不停，等到男子怒吼並噴發後…埋伏警方立刻進門逮捕！

▲▼買春。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方查獲的保險套。（圖／記者洪靖宜翻攝）

原來，警方早已得知七賢一路大樓暗地從事性交易情事，多日持續實施探訪、蒐證，剛好在《七夕情人節》當天執行埋伏勤務，下午5點多看到了31歲許姓男子進入大樓不久又跑出去，警方直覺有異，決定尾隨他進入飯店，並等「此起彼落的床叫聲」停止再進門逮捕，於現場查獲4個保險套跟3500元的現金。

據了解，擁有傲人上圍與長腿的43歲黃姓美熟女來自中國福建，是應召站的紅牌，看到警方上門嚇得不敢出聲，乖乖穿好衣服就逮；許男坦承，離婚後的情人節太寂寞，想找人抱抱所以花3500元買春，對於黃女的功夫與服務超滿意，被逮也甘願了。

警方隨後帶黃、許2人折返七賢一路的美容院，逮捕媒介性交易的櫃檯人員與負責人，並查扣當天營業所得1800元、監視器主機及鏡頭等相關證物，將依涉嫌妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦，另小姐及男客依違反社會秩序維護法裁處。

▼警方扣下監視器及鏡頭。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼買春。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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