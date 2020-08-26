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卡朱保江挺韓？　中常委積極連署「黨主席不得選總統」

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▲▼郝柏村追思會,朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨即將於9月6日召開全國黨代表大會，前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜，以及前總統馬英九都被討論是否參選2024或爭取下屆黨主席。黨代表提案「專任黨主席任內，不參加黨內初選，放棄參加總統選舉」，外界質疑是針對朱立倫「卡朱挺韓」或是「卡朱保江」。黨內人士認為，這屆黨主席重中之重在於2022 非2024，國民黨內互鬥只會連地方選舉都拖下水，更別想重返執政。

黨內人士指出，除了「保江」說法之外，剛被罷免的韓國瑜聲勢已大不如前，但在黨內仍有一定的支持者，韓粉社團也從未停止運作，他參選2024總統機會渺茫，但下屆黨魁則是近在眼前。而非常親近前台北縣長、挺韓大將周錫瑋的中常委謝坤宏為了此連署四處奔波，目前已連署了30多位黨代表，力拚此案順利送進全代會通過，而海外僑胞代表提案僅是掛名，讓提案更有話題性。

該人士認為，周、謝是替韓國瑜鋪路，卡掉主要對手朱立倫，順利爭取下屆黨魁。但他也批評，現在談2024僅是權鬥，本屆黨主席最主要是佈局好2022，讓藍營在地方持續經營，團結監督貪腐、極權的民進黨，帶領黨重拾國人的信心與支持，否則散沙般的國民黨將會一蹶不振。

根據提案內容指出，黨主席有盡力籌募黨務運作經費責任，這不表示自身沒有財力，或沒有借款丶募款能力的人就不能勝任黨主席。自2021年第11屆黨主席選舉起，參選人應公開承諾，若當選，將專任黨主席，全心全意栽培優秀青年黨員，適材適用，大公無私，以本黨執政為最高目標，任內不參加黨內總統選舉初選，放棄參加總統選舉。

提案說明指出，趨利避兇是人的本質，所以當選情看漲時，黨內精英便紛紛爭取出線參選黨主席，進而奪取總統大位，反之則乏人問津，溜之大吉。政黨既是一個選舉機器，則黨主席應大公無私，全心全意奉獻，帶領全黨上下一心，輔選每一位從政同志勝選，爭取服務鄉里丶國政，下至基層里長，上至總統大位。過去黨國不分，權責混淆。

提案中指出，中華民國總統權力是巨大的，一直以來要謀大位者，都先要爭奪黨魁寶座，以為進階之用，「故易以權謀私，而導致不公，引發黨內高層爭鬪，嚴重破壞團結」，削弱戰力，自然就無法與民進黨拚鬥。自黨主席開放競選由基層黨員直選以來，在每次的激烈的選戰後，當選與落選人皆難達成基層期望之䀆釋前嫌丶修補關係，因而未能在選後團結一心，共同支持主席當選人，進而全心投入輔選。

提案內容表示，1+1不能等於甚至大於2，主要原因就是在於主席私心自用，壓抑對手，設想自己有利黨規條款，使自己順利成為本黨總統參選人。所以我提案本黨主席職位是專職，參選黨主席前得公開承諾若當選，任內不參加黨內總統初選，放棄參加總統選舉。


提案內容：

陳煥澤丶莊杰森等人提案。
案由：
中國國民黨主席連選得連任，專任黨主席，（任期內）不參加黨內初選，放棄參加總統選舉

說明：
趨利避兇是人的本質，所以當選情看漲時，黨內精英便紛紛爭取出線參選黨主席，進而奪取總統大位，反之則乏人問津，溜之大吉。


政黨既是一個選舉機器，則黨主席應大公無私，全心全意奉獻，帶領全黨上下一心，輔選每一位從政同志勝選，爭取服務鄉里丶國政，下至基層里長，上至總統大位。過去黨國不分，權責混淆。

中華民國總統權力是巨大的，一直以來要謀大位者，都先要爭奪黨魁寶座，以為進階之用，故易以權謀私，而導致不公，引發黨內高層爭鬪，嚴重破壞團結，削弱戰力，自然就無法與民進黨拼鬪。

自黨主席開放競選由基層黨員直選以來，在每次的激烈的選戰後，當選與落選人皆難達成基層期望之䀆釋前嫌丶修補關係，因而未能在選後團結一心，共同支持主席當選人，進而全心投入輔選。

1+1不能等於甚至大於2，主要原因就是在於主席私心自用，壓抑對手，設想自己有利黨規條款，使自己順利成為本黨總統參選人。所以我提案本黨主席職位是專職，參選黨主席前得公開承諾若當選，（任期內）不參加黨內總統初選，放棄參加總統選舉

辦法：
黨主席有盡力籌募黨務運作經費責任，這不表示自身沒有財力，或沒有借款丶募款能力的人就不能勝任黨主席。
（一）過去幾年的黨籍公職責任金規定，若全數收齊則每年有一億多台幣入帳歸黨庫。

（二）本黨改革委員會建議明年起一千多位黨代表需每年繳付1萬新台幣，粗估進帳一千多萬。

（三）另自明年起幾十萬黨員每年每人繳納黨費由200台幣調高至500台幣，這部份可增加8～9000千萬台幣。

（四）每次選舉後中央選委會都能補助2～3億政黨選票補助金。

（五）鼓勵黨中央及各縣市黨部擴大招募義工，部分黨務交由義工在自家推動，鼓勵熱心義工提供低廉租金或免費辦公場所。

（六）海外黨代表認養海外部職工薪資。

（七）不定期組織愛國泛藍藝人義演籌款。

（八）組織各縣市農會農產品促銷丶義賣。

（九）鼓勵本黨資深黨員信託遺產，志願在往生後把一定比例財產捐給中央黨部。大家可提供更多管道為黨募款。自2021年第11屆黨主席選舉起，參選人應公開承諾，若當選，將專任黨主席，全心全意栽培優秀青年黨員，適材適用，大公無私，以本黨執政為最高目標，任內不參加黨內總統選舉初選，放棄參加總統選舉。

如蒙各位黨代表認同，敬請加入連署，感恩。
（1）陳煥澤
（2）莊杰森
（3）林如香
（4）彭桂港
（5）林來好
（6）謝坤宏
（7）史碩仁
（8）劉耀聰
（9）明翠中
（10）聞淑貞
（11）關芝綝
（12）曹靜永
（13）林垂佐
（14）王家鵬
（15）黃俊圖
（16）蔡美揚
（17）王明文
（18）許長輝
（19）顧正彥
（20）陳繼亮
（21）朱先儒
（22）陳之望
（23）王少嫺
（24）王桂鶯
（25）邱秀金
（26）林育良
（27）顔琇慧
（28）張詹富
（29）梁營昌
（30）董信忠
（31）羅鴻健
（32 ）王 耐
（33）張佐民
（34）陳民憲
（35）許耀庚
（36）黃聿標
（37）楊慶熙
（38）張文龍
（39）黃世勇
（40）楊宗翰
（41）鄭鴻達
（42）周明慧
(43) 鄭經美
（44）吳政緯
(45)游文玉
（46）許良基
（47）唐心琴
（48）黄啟明
（49）蔡婉兒
（50）鄭宗傑

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