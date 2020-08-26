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小7「OPEN錢包」開通線上支付！擴增5餐飲通路結帳20%回饋

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▲▼小7行動隨時取開通線上支付！OPEN錢包擴增5餐飲品牌結帳20%回饋。（圖／統一超商提供）

▲小7「OPEN錢包」擴增5餐飲品牌通路，28日更開通線上支付功能，首波串接「行動隨時取」。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／綜合報導

超商為了搶攻會員市場，紛紛推出「自有數位支付」工具，而今（26）日7-ELEVEN宣布自營電子支付「OPEN錢包」將擴增5大餐飲品牌通路，還享結帳最高享20%回饋；也將在8月28日起正式開通線上支付功能，首波串接「行動隨時取」線上支付，企圖打造支付場域最廣、線上線下皆可通的零售通路自營電子錢包。

「OPEN錢包」開通線上支付功能，8月28日先導入OPEN POINT APP「行動隨時取」，消費者可透過OPEN POINT APP中的「行動隨時取」選購CITY 飲品、冷凍品、生活用品等6大品類各式商品，除了享有會員獨家優惠，更可透過OPEN錢包立即完成結帳付款，就近到5800家7-ELEVEN門市據點就近取貨。
 
而OPEN錢包自2019年11月領先業界推動「跨通路支付功能」，即日起支付場域陸續擴增至「5大餐飲品牌」，26日先導入21風味館與21PLUS、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜，27日再新增星巴克，包含去年底起陸續加入的高雄夢時代、統一時代百貨高雄店、聖德科斯、統一時代百貨台北店、BEING sport、BEING spa、BEING fit，共11大品牌皆可使用OPEN錢包消費支付。

▲▼小7行動隨時取開通線上支付！OPEN錢包擴增5餐飲品牌結帳20%回饋。（圖／統一超商提供）

▲小7「OPEN錢包」28日開通線上支付功能，首波串接「行動隨時取」。（圖／統一超商提供）
 
業者為了慶祝OPEN錢包開通行動隨時取線上支付、跨足外通路餐飲品牌支付功能，也推出2大回饋活動，包括「行動隨時取線上支付最高享10%回饋」、「5大餐飲通路結帳最高享20%回饋」。

其中「行動隨時取線上支付最高享10%回饋」活動自9月1日至12月31日止，攜手12大銀行推出OPEN錢包綁定指定銀行信用卡（包含華南OPEN POINT超級點數聯名卡、國泰銀行  KOKO COMBO、富邦銀行J Point卡等），線上支付行動隨時取活動商品即可享超值OPEN POINT點數或現金回饋，最高可享10%回饋金。
 
「5大餐飲通路結帳最高享20%回饋」活動即日起至9月30日止，凡持OPEN錢包到星巴克、21風味館與21PLUS、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜消費結帳，可享OPEN POINT點數加碼15%回饋，若OPEN錢包綁定華南銀行OPEN POINT超級點數信用卡可再加贈5%回饋，等於最高20％，每月每戶最高回饋點數300點，等同現賺300現金。
 
除OPEN錢包，愛金卡公司經營的電子支付工具icash Pay也同步進軍5大餐飲品牌，2020年9月30日前持icash Pay於全通路消費筆筆享3%回饋，當月累積消費滿千元再享星巴克好友分享券1張（每人上限10張），詳見icash Pay官網。

在四大超商的「數位支付」擂台戰當中，以全家便利商店為最早開發，也是目前會員人數最多，累計約1300萬名會員，「My FamiPay」可綁定8家銀行信用卡，「Fami錢包」則接受現金儲值。而萊爾富「HiPay」和OK便利商店的「OK Pay」，目前只能綁定指定銀行卡片，但均能累積專屬會員點數。7-ELEVEN則開放綁定所有銀行信用卡。

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