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共和黨全代會蓬佩奧發表演說…挨批濫用職權！　國務人員不得參與政黨活動

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

美國共和黨全代會今天將進入第2天，正出訪中東的美國國務卿蓬佩奧將透過預錄影片方式發表演說。拜登競選辦公室批評蓬佩奧此舉不只浪費公帑，也有濫用職權之嫌。

共和黨全國代表大會今天邁入第2天，主題為「機會夢土」（Land of Opportunity），今晚大會焦點預計將圍繞在第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）及川普抗中大將、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的致詞演說。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導指出，目前出訪以色列、蘇丹、巴林及阿拉伯聯合大公國的蓬佩奧，24日晚間以耶路撒冷舊城為背景錄製演說，以突顯川普政府近期促成以色列與阿聯關係正常化的外交突破。影片將於今晚共和黨全代會上播放。

報導表示，國務院雖稱蓬佩奧是以私人身分進行演說，也未動用任何行政資源，但美國歷任國務卿多謹守行政分際，儘管有幾位於任職期間曾出席所屬政黨全代會，但從不曾公開發表演講，蓬佩奧此舉備受爭議。

紐約時報（The New York Times）也引述國務院2019年12月更新的相關準則表示，國務院人員不許在政黨大會、競選場合或類似活動中，發言支持或批評任一政黨候選人、政黨或政治團體。

紐約時報也指出，蓬佩奧今年7月也曾在內部電報中，提醒國務院人員即使是在工作以外時間，也不得參與政黨活動；他並強調，國務院政治任命官員也受到類似限制，不得在個人時間或工作場合外參加政黨政治活動。

拜登競選副總幹事貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）今天發表聲明，批評蓬佩奧將美國外交事務政治化，並稱他於耶路撒冷錄製演說一舉不只浪費納稅人錢，也有損國務院職責。

貝丁菲爾德強調：「美國外交官每天在海外驕傲地代表我們國家，不是代表政黨。」她表示，蓬佩奧在由納稅人資助的外交訪問期間，充當川普連任競選「工具人」（errand boy），並把美國盟友以色列當成政治道具，即使以川普政府極低的標準來看，這樣的行為實在可恥。

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