美確診破680萬…民眾「防疫疲勞」漸無感　醫生憂：秋季末日將來臨

▲美國疫情未減的情況下，許多校園卻都已經重新開放。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

美國新冠肺炎疫情依舊嚴峻，總確診數超過685萬例，死亡數逼近20萬人，但有許多州卻陸續開放學生回歸校園，防疫禁令也逐漸鬆綁。專家警告，美國人對於防疫已陷入疲勞，不斷輕忽的狀況下，很可能在這個秋天面對末日般的疫情。

根據CNN報導，全美共有28個州的確診病例不斷攀升，貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）國家熱帶醫學院院長霍泰茲（Peter Hotez）表示，高傳染地區的學校不斷重新該放，各地政府也沒有加強戴口罩、保持社交距離的宣導，「我很抱歉必須這麼說，美國將進入災難性的秋季。」

阿拉巴馬大學伯明罕分校（University of Alabama at Birmingham）傳染病學部主任馬拉佐（Jeanne Marrazzo）也同意，在最新一波確診病例暴增後，美國人已經陷入疲勞，對防疫逐漸無感，政府的防疫資訊也出現錯誤，「今年秋天可能猶如世界末日。」

根據約翰霍普金斯大學數據指出，截至21日為止，上星期美國共有28個州的確診數還在增加，只有6個州的確診數下降。除了確診數以外，還有另外一項重要參考指標就是「檢測陽性率」（test positivity rates）也就是檢測結果呈現陽性的百分比。

根據世界衛生組織（WHO）建議，政府「經濟重啟」的標準應至少連續2個星期的「檢測陽性率」都保持在5％或低於5％。不過，美國有27個州與波多黎各都在5％以上，僅有緬因州、佛蒙特州、麻州、新罕布夏州與紐約州低於1％。

►韓國製新冠篩檢試劑大出包！30多人偽陽性 美馬里蘭州決定停用

►拜登又自爆了！ 費城演講稱：美國近「2億人」死於新冠肺炎

►跨國民調：川普信任度低於習近平！ 防疫滿意度僅15％慘輸中國