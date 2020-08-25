小川普登全代會！怒批拜登「華府尼斯湖水怪」　BBC：比川普更刻薄

▲川普長子小川普（Donald Trump Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國共和黨全代會24日登場，首日壓軸演說為總統川普的長子小川普（Donald Trump Jr.），他開頭就直批民主黨會拖垮美國經濟，更直指拜登就是「尼斯湖水怪」潛伏在華府裡面，想要將人民的錢投入沼澤裡。

共和黨全代會首日主題為「應許之地」（Land of Promise），小川普在壓軸演說中力挺爸爸，直指川普的政策就像是高速火箭的燃料，帶領走出經濟困頓，失業率不但降到50年來新低，就連少數族裔與婦女的失業率也都創新低。

整場整場演說中，最受人注目的還是他狂罵民主黨候選人拜登（Joe Biden）像隻尼斯湖水怪，「拜登會把你的錢從口袋裡拿出來放到沼澤裡，這是有道理的，因為他基本上就是隻尼斯湖水怪，過去50年他一直潛伏在華府裡。」

BBC報導指出，小川普是川普與選民之間的重要橋梁，尤其他是名運動員又熱愛打獵，深得農村選民的喜愛，有時出席重要公開場合，小川普甚至比他父親更受歡迎。民主黨策略師瑞尼許（Jon Reinish）形容小川普就像他父親「更年輕、更刻薄」的版本，因為他的發言常常「火上澆油」。

例如前陣子反種族示威正激烈時，全美國至少有23座歷史人物的雕像被推倒，結果小川普就在推特表示，美國第7任總統傑克森（Andrew Jackson）紀念碑可以用他父親的雕像來取代。另外，川普在2019年飛往美墨邊境巡視時，他也在IG發文表示，你知道為什麼可以在動物園參觀的一天嗎？因為那些圍牆是有用的。」直接暗示拉丁美洲移民是動物。

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