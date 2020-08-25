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敗選唯一可能　川普指控：民主黨操縱選舉！　

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▲▼川普和潘斯（Mike Pence）於美東時間周一（24日）接受共和黨提名搭檔競選2020，地點在北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）。（圖／路透）

▲川普和潘斯（Mike Pence）於美東時間周一（24日）接受共和黨提名搭檔競選2020，地點在北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國共和黨全國代表大會週一於北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）展開，川普再次獲得共和黨提名為總統候選人，將在11月3日的美國總統大選尋求連任。全代會第一晚，川普現身發表了近一小時的演說，即使民調落後，他仍指責民主黨利用手段想「竊取」這場選舉。

《CNN》報導指出，共和黨在全代會上安排了兩位分別為印度裔的前聯合國大使妮基•海利（Nikki Haley）與非裔的代表南卡羅來納州參議員提姆.斯科特（Sen. Tim Scott）上台發言。目的是提升川普和平、貼心的形象。同時將對手拜登塑造成威脅美國生活方式的超自由主義者。並發出預警，如果川普敗選，美國將會成為一部全國性的「恐怖電影」。

「他們試圖要竊奪這場選舉……就像上次一樣。」川普說：「他們唯一能把這場選舉從我們手中偷走的方法，就是操縱選舉。」由於先前民主黨表示利用郵寄投票，可以避免民眾在投票所群聚感染新冠肺炎。演說一開始，川普就聲稱民主黨企圖增加更多人使用郵寄投票的方式，來「操縱」選舉結果。然而反對者卻認為，郵寄投票是美國原有的選舉方式，川普此時的反對是想藉此降低投票率，且就算面臨敗選，也能有藉口對結果提出抗議。

根據《美聯社》報導，在長達52分鐘的談話中，川普大肆討論了疫情流行前的經濟狀況，並且宣揚自己對此次疫情的因應頗為成功。但是在共和黨大會召開之際，已有約17.7萬美國人死於新冠肺炎，數百萬人遭到感染，被疫情影響而失業的人也高達數百萬。

共為期四天的共和黨全國代表大會，川普的幾位家人也有到場，包含第一晚已登場的長子小唐納.川普（Donald Trump Jr）外，夫人梅蘭妮亞.川普預計於週二發表談話，而川普本人27日則會在白宮親自發表提名演說。

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