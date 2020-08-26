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限時28天最萌新地標！3.5米巨型「熊大店長」出沒高雄　只在這間麥當勞

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▲▼麥當勞熊大店長。（圖／業者提供）

▲麥當勞找來熊大當店長。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

熊大迷把握機會來朝聖！麥當勞高雄博愛二店找來3.5米高的超可愛熊大當店長，一踏進店裡就可以看到身穿制服的熊大，簡直療癒到不行，即日起至9月22日限時28天重磅亮相，趕緊來拍照打卡一波。

▲▼麥當勞熊大店長。（圖／業者提供）

▲熊大店長限時28天於麥當勞高雄博愛二店登場。

麥當勞今年3月悄悄在三重店的自助點餐機新增LINE Pay功能，成為全台首家美式連鎖速食業者推出LINE Pay服務，就是希望提供民眾更方便的支付方式，而5月起全台近400間門市已全面啟用，吸引不少人使用。這次為回饋消費者，即日起至9月22日業者推出LINE Pay專屬優惠，凡使用LINE Pay單筆消費滿99元，就享最高10%回饋，累積消費滿99元3次，再送LINE POINTS50點。

且這次為慶祝優惠開跑，還特別找來LINE FRIENDS中的超人氣「熊大」當店長，即日起限時28天現身麥當勞高雄博愛二店，只要一走進店內就可以看見全台最大、3.5米巨型的「熊大店長」，又萌又可愛，粉絲們趕緊把握機會衝打卡。

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