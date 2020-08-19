吃得是兒時回憶！　網敲碗麥當勞「這產品」重新上架：高層快看

▲麥當勞14日宣布，停賣7大餐點。（圖／記者徐恩樂攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣麥當勞宣布14日宣布，8月26日起將調整部分餐點，其中包括安格斯黑牛堡在內，共7樣商品將販售至25日或售完為止。有網友好奇，若可以重新上架，「最希望哪一樣產品回歸？」除了一直以來被網友點名的奶昔之外，也有很多網友大喊，「還我板烤雞腿堡！」

原PO在PTT發文，日前麥當勞又宣布停產7樣商品，包括美式辣味香鷄堡、安格斯黑牛堡、千島黃金蝦堡、搖搖樂鷄球、百香果檸檬冰沙、中杯熱奶茶與一口咬麥麥鷄。原PO也好奇，在眾多停賣產品中，「有沒有什麼東西會希望它重新上架供應的？」

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▲麥當勞奶昔是許多人的回憶。（圖／翻攝自Twitter／McDonald`s UK）

其中許多網友紛紛點名「奶昔」，「奶昔啦，是要問幾次」、「奶昔沒有之一」、「當然是招牌的奶昔」、「奶昔！麥當勞高層快看到這篇」。此外，也有許多網友點名「板烤雞腿堡」、「椒香板烤雞腿堡 ，想吃」、「唯一支持板烤雞腿堡」、「我以前只吃板烤雞腿」、「板烤雞腿堡才是王道」、「板烤雞腿堡，現在什麼長堡，有夠小」。

也有很多網友提到，「雙層勁辣雞腿堡」、「唯一支持板烤米香堡，等到天荒地老」、「還我熱可可」、「很懷念曾經有的波浪薯條」、「絕對是1+1的雙層牛」、「大麥克就夠了，其他無所謂」、「蘑菇馬鈴薯濃湯」、「很久以前有出過一款，薯條沾起司醬再沾顆粒」、「好時光大早餐」。

據了解，麥當勞最初進入台灣市場時，菜單上就有奶昔，銷售30年以來也有不少小朋友指定必喝，但2016年官方表示，奶昔的銷售漸漸不如預期，加上設備已經老舊甚至故障，所以自2016年11月9日全面下架。