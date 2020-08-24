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欠搶！超商限定「玩具總動員」第二波集點　巨型抱抱龍、三眼怪存錢筒Q爆

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▲▼全家第二波玩具總動員集點。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家第二波玩具總動員集點登場。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

療癒到爆！繼首波找來呆萌可愛的三眼怪大玩變裝趴，紛紛化身皮克斯經典動畫角色後，全家第二波「玩具強檔趴」來了，這次不僅加碼推出隱藏版公仔，還有多款超實用居家小物，如超Q的抱抱龍、火腿豬面紙套，還有巨型三眼怪存錢筒，通通都超欠收，8月26日起正式開換。

▲▼全家第二波玩具總動員集點。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼面紙套、存錢筒超欠收。

▲▼全家第二波玩具總動員集點。（圖／記者蕭筠攝）

全家第二波「玩具強檔趴」集點活動登場，這次主打外出實用又療癒的居家小物一共10款，且紛紛套上人氣三眼怪、抱抱龍、火腿豬等造型，可愛破表。其中，首推這款面紙套，分別是抱抱龍、火腿豬款，紙盒正面是大頭肖像，背面則是尾巴，無論是放在辦公室還是家裡都超萌。

▲▼全家第二波玩具總動員集點。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼折疊桌、兩用枕十分可愛。

▲▼全家第二波玩具總動員集點。（圖／記者蕭筠攝）

其次勸敗的是巨型存錢筒，搬出一整隻三眼怪、抱抱龍，讓小朋友開心的存錢，還有胡迪、巴斯光年款的折疊桌，超實用火腿豬、彈簧狗兩用枕，三眼怪地墊、空氣清淨機、保冷包，環保吸管及餐具組有三眼怪和熊抱哥款式，以及Q版玩具總動員大集合行動電源，另外加碼瓦力款三眼怪公仔，可愛到爆炸。8月26日起至9月22日正式開換，首波的變裝趴則同步延長至9月22日停止換購。

▲▼全家第二波玩具總動員集點。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼三眼怪系列有空氣清淨機、環保吸管餐具，以及加碼瓦力公仔。

▲▼全家第二波玩具總動員集點。（圖／記者蕭筠攝）

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