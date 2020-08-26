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巨無霸熊大店長現身麥當勞　「嗶」LINE Pay享最高10%回饋

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▲全台最大、高達3.5米的LINE Pay熊大店長首度進駐麥當勞高雄博愛二餐廳，展開28天限時亮相。（圖／LINE Pay提供）

▲高達3.5米的LINE Pay熊大店長首度進駐麥當勞高雄博愛二餐廳。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
LINE Pay今（26）日宣布，從即日起至9月22日推出LINE Pay用戶在麥當勞單筆消費滿99元，即享最高10％回饋，並為歡慶活動好評回歸，還有巨無霸的LINE Pay熊大店長首次對外亮相，現身麥當勞成網紅打卡景點。

LINE Pay表示，高達3.5米的LINE Pay熊大店長首度進駐麥當勞高雄博愛二餐廳，即日起至9月22日止展開28天限時亮相，迎接所有用餐民眾，現場更以「夏日海洋」主題布置，陪民眾度過歡樂的夏日美好食光。

▲全台最大、高達3.5米的LINE Pay熊大店長首度進駐麥當勞高雄博愛二餐廳，展開28天限時亮相。（圖／LINE Pay提供）

▲高達3.5米的LINE Pay熊大店長首度進駐麥當勞成網紅打卡景點。（圖／LINE Pay提供）
 
LINE Pay指出，即日起至9月22日止，LINE Pay用戶到麥當勞消費結帳，選用LINE Pay Money（原「LINE Pay一卡通帳戶」）付款，單筆交易金額滿99元（LINE POINTS點數折抵金額不列入計算），即享LINE POINTS 10%點數回饋，而且回饋無上限。
 
LINE Pay說明，透過LINE Pay選用已綁定的信用卡/簽帳金融卡，單筆交易金額滿99元享LINE POINTS 3%點數基本回饋，若選用已綁定的中國信託LINE Pay卡、台北富邦全卡、聯邦賴點卡或台新@GoGo卡等指定銀行卡片付款，最高可享10%回饋。

此外，LINE Pay強調，活動期間累積3筆單筆實際交易金額滿99元消費，再享LINE POINTS點數50點回饋，而且民眾到麥當勞無論內用或外帶，在數位自助點餐機、餐廳櫃枱、McCafe旗艦專櫃及得來速，皆可輕鬆LINE Pay完成結帳。

▲全台最大、高達3.5米的LINE Pay熊大店長首度進駐麥當勞高雄博愛二餐廳，展開28天限時亮相。（圖／LINE Pay提供）

▲麥當勞「嗶」LINE Pay享最高10%回饋。（圖／LINE Pay提供）

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