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抽中麥當勞最貴漢堡！他怒：好吃在哪？　釣出內行揭CP值爆表

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▲▼ 。（圖／翻攝台灣麥當勞官網）

▲有網友抽到麥當勞售價最高的漢堡「買一送一」優惠券。（圖／翻攝自麥當勞官網）

記者陳致平／綜合報導

許多喜歡吃速食的消費者都會下載麥當勞APP，每日領取優惠券，其中有套餐組合優惠、加1元多1件等。有一名幸運的網友抽到「酪梨安格斯黑牛堡」買一送一，卻讓他忍不住抱怨道，「酪梨沒味道，啊是好吃在哪裡？」吸引了一群速食控在留言處展開一番激烈討論。

大型連鎖速食店麥當勞於7月底重新推出酪梨安格斯黑牛堡，以整顆酪梨切丁、四盎司安格斯黑牛、煙燻培根及歐式麵包搭配其他新鮮食材製作的酪梨牛肉堡，讓不少喜愛酪梨綿密香濃口感的消費者大感心動，一顆漢堡單點售價為144元，也是麥當勞史上售價最貴的漢堡。沒想到這款博得眾多好評的酪梨安格斯黑牛堡，卻讓網友在PTT上發問，「酪梨沒味道，連水果的甜味都沒有，啊酪梨是好吃在哪裡？是不是炒作過頭了。」

酪梨 。（圖／網路免費圖庫）

請繼續往下閱讀...

▲酪梨富含豐富營養價值。（圖／Pixabay）

文章一發表後，隨即有網友認同表示，「看成分也知道酪梨根本商業炒作，根本就很油的芭樂而已」、「酪梨根本妖魔鬼怪」、「有股臭油垢味...」；但也有酪梨控留言反駁，「口感很順，咻一下就滑進去了」、「優質油脂就屌打了」、「吃起來像蛋黃」。

還有不少網友分享以下幾種專業吃法，一、酪梨切塊、沾上蒜頭醬油或芥末醬油，能吃到生魚片的口感；二、酪梨加洋蔥、鮪魚，打成泥狀；三、酪梨加布丁、再加上牛奶、蜂蜜，以及大量冰塊打成果汁。其中一名網友還分享了墨西哥朋友的作法，「在酪梨上撒一些黑胡椒，放進烤箱加熱就是人間美味。」

雖然有人不能接受酪梨的味道，但酪梨其實是種營養價值極高的水果，早期又被稱為「森林的奶油」，屬於油脂類，富含維生素E、葉黃素、單元不飽和脂肪酸、以及充足的葉酸、食物纖維，維生素B2、B6，維生素C、鎂、鐵、鉀離子等，適量食用對人體健康大有益處。

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