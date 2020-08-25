桃園三寶開車突左轉　騎士撞飛左眼破裂...自首判刑6月

▲陳姓男子去9月開車行經桃園市八德區介壽路2段突然左轉，對向機車閃避不及撞上，導致左眼球破裂等嚴重傷勢。（圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年9月間開車行經八德區介壽路二段，突然左轉導致對向機車迎面撞上，蔡姓騎士撞飛，造成左眼球破裂、顏面神經受損與多處骨折等傷勢，陳肇事後向警方自首坦承犯行，但仍造成蔡姓騎士左眼失明等重傷害，法官審結，將陳男依過失傷害致人重傷害罪簡易判決處刑，判處6月有期徒刑，可易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，71歲的陳姓男子於去年9月26日上午11時許，駕車沿介壽路從八德區往桃園區行駛，行經介壽路二段欲左轉時，未禮讓直行車先行即突然左轉，導致對向直行機車來不及閃避撞上，蔡姓騎士當場被撞飛倒地，八德警方據報後趕緊將蔡姓騎士送醫急救，陳男向警方自首坦承肇禍。

蔡姓騎士在林口長庚醫院救治時，發現有顏面骨骨折、左側顏面神經受損、雙側眼內神經損傷、左眼球破裂、右前臂骨折脫位、左髕骨開放性骨折等嚴重傷害，經院方手術治療，其中左側眼窩重建手術治療與顏面受損嚴重，評估已達嚴重減損一目（左眼）視能重傷害，桃檢偵訊後，依林口長庚醫院診斷證明書、現場車損暨監視器翻拍照片、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查表等證據，將陳男依過失傷害致人重傷害罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

地院法官認為，陳男涉及過失傷罪嫌犯行明確，陳男在肇事後，在犯罪偵查機關未發覺前，主動向到場處理警員自承為肇事者，並願接受裁判，符合自首要件，法官審結依過失傷害致人重傷害罪，判處陳男6月有期徒刑，可易科罰金，本案還可上訴。

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