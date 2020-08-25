桃園半裸男打警察飆國罵！3路人衝上去壓制　他秒變俗辣喊：陳時中救救我

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子24日傍晚開車行經桃園區中正路時，見員警值勤疏導交通，突然停車猛按喇叭且飆罵，員警詢問原因時居然下車勾住員警出拳攻擊，路人發現林男離譜行徑上前合力將林男制伏壓制在地，林男突然一改囂張氣焰直說「陳時中救救我…」現場支援警網到場後將其押解送回派出所偵訊，經酒測後酒測值為零，全案依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市林姓男子24日傍晚開車經過在桃園區中正路，卻突然對執勤員警飆罵，還下車攻擊員警，離譜行徑遭路人合力壓制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子24日傍晚對執勤員警飆罵，下車勾住員警頸部出拳攻擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，24日晚間6時許，埔子派出所高姓警員在中正路執行交通疏導勤務，61歲的林姓男子開車經過時，突然對員警猛按喇叭，高趨前詢問原因，林赤裸上半身下車，先飆罵員警，然後趁員警不注意之際出拳攻擊，還勾住員警頸部，員警與其拉扯時，2人在路上發生扭打，林男還不時罵出三字經。

▲桃園市林姓男子24日對執勤員警攻擊，經路人協助合力壓制在地，員警呼叫警網支援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

路過民眾現林男離譜行經，有人拿手機錄影蒐證，有3名路過男子合力將林男壓制在馬路上，高姓員警立即以無線電呼叫線上警網支援，林男被壓制在地後不段喊痛哀嚎「好痛啊、拜託啦！我受傷了…陳時中救救我啦！」支援警力趕抵後將林男帶回派出所偵訊，但林仍不願配合，被員警拖回派出所。

▲桃園市林姓男子24日傍晚開車經過在桃園區中正路，攻擊執勤員警還飆罵，員警帶回派出所時還一度抗拒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方表示，林男經過酒測後酒測值為零，其精神狀況脫序，經詢問後並未領有殘障手冊，對於攻擊員警一事辯稱「忘記了、不清楚」等語，經過查詢後已聯繫其親友，林男經過偵訊後依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。

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