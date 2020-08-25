遭同事酒瓶K頭...鷹架工使「海陸戰技」重摔+痛毆出人命　未賠半毛判7年

▲桃園市溫姓男子今年3月間因細故對湯姓同事爭吵，後發生肢體衝突以陸戰隊戰技摔倒湯，導致其傷重送醫不治圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

海軍陸戰隊退役溫姓男子與湯姓男子同為鷹架工人，今年3月間在桃園市龜山區鐵皮屋宿舍內，因溫將吃剩湯鍋未清洗丟在廚房洗手槽，雙方因此口角進而發生肢體衝突，溫將湯摔倒，湯自知不敵氣憤離開，3小時候2人再度扭打，湯持米酒瓶重擊溫頭部，溫不堪被偷襲施以戰技重摔湯倒地，再連續毆打壓制，導致湯昏迷送醫延至凌晨宣告不治，事後溫坦承下手過重造成傷害，但辯稱是湯再三挑釁才出手自衛；法官審酌，溫事後與家屬達成和解，但始終未支付半毛錢，審結依傷害致死罪將溫男判處7年有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，29歲的溫姓男子與湯男同為鷹架工人，2人與其他多名同事都在桃園市龜山區某民加蓋鐵皮屋租屋居住，今年3月8日晚上9時許，湯於酒後發現溫將吃剩稀飯湯鍋丟在廚房洗水槽未清洗，氣憤找溫理論起口角，溫徒手將湯摔倒在地，還撞破一旁塑膠水桶，湯自知不敵氣憤離開。

3小時後，湯再度因相同原因找溫質問，還趁機持米酒瓶向溫頭部眾砸偷襲，溫不滿頭部被砸，以昔日在海軍陸戰隊學到戰技將湯重摔在地，並飽以老拳毆打，坐在湯身上壓制，經湯求饒才放手，未料沒多久湯出現頭暈嘔吐症狀，緊急送醫急救後，因腹部挫傷引發腸繫膜2 處撕裂傷合併腹腔出血，最後因低血容性休克不治。

▲桃園市溫姓男子今年3月間與湯姓同事口腳，後以陸戰隊戰技摔倒湯導致傷重不治，圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢偵訊時，溫坦承雙方動手，但沒有要殺害湯之意思，承認自己下手過重感到懊悔，但辯稱是湯再三挑釁才出手自衛；在場其他工人也指證，湯出現身體不適，溫還幫忙施救並請求送醫協助，桃檢認定溫無殺人犯意，偵結依傷害致死罪嫌提起公訴。

溫之辯護人在法庭上指稱，溫遭湯以米酒瓶偷襲後腦，溫在對方一再挑釁下才反擊，應是防衛過當，此外，溫男經濟狀況不佳，與女友得共同撫養5名小孩，事後已與被害家屬達成和解但因疫情關係與本案未結工作不易，以致未支付和解金，請依刑法第59條予以減刑。

法官審酌，溫男先將湯摔倒再發生扭打，連續痛毆對方頭部與身體多處，主觀上雖未預見致人於死之結果，但客觀上可預見連續攻擊人體腔可能致死，溫的行為與造成湯死亡結果，具有相當因果關係，溫因湯酒後挑釁起口角，不思以理性處理紛爭，在扭打過程中造成對方重傷死亡，考量其與女友需共同撫養5名小孩，犯後坦承犯行，已與被害家屬和解但仍未賠償等，依傷害致死罪判處溫男有期徒刑7年，本案還可上訴。

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