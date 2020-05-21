不爽鄰居持械敲門　男持西瓜刀砍斷鄰居手輕判1年8月

▲陳男持刀砍斷鄰居的手筋，二審判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

新北市鶯歌區陳姓男子因受精神疾病影響，出現幻聽，經常到何姓鄰居家前按鈴、叫罵。2016年11月間陳男又與何姓鄰居的母親叫罵拉扯，造成何母受傷，鄰居一家3兒女不滿，分持甩棍、狼牙棒、手電筒等物到陳男家中理論，陳男則持西瓜刀反擊，最後砍斷何姓鄰居右手手筋。一審將陳男判刑2年，上訴二審後，高院仍認定陳男行為時心智缺陷而受影響，因此減刑，輕判1年8月。可上訴。

判決指出，陳男因有思覺失調症，出現幻聽，認為隔壁何姓鄰居一家有魔鬼作祟，因此在2016年10月開始，就經常到鄰居住家按門鈴及叫罵。案發前一天，何姓鄰居家的母親又與陳男發生衝突，最後何母受傷。凌晨左右，何母的3名子女返家後，聽到母親受傷，3人均非常氣憤，決定到陳男家中理論。

鄰居3子女分持甩棍、狼牙棒、手電筒等物品，到陳男家門口按鈴，還以腳踹鐵門。屋內的陳男則抓起西瓜刀，打開鐵門後與3人互相揮砍毆打，最後將何姓鄰居的右手手筋砍斷，鄰居的右手橈神經、肱動脈、肌肉均斷裂，經送醫救治後，仍因手部受創嚴重，右手拇指、食指、中指、無名指、小指皆永久喪失機能。雙方均提出告訴，檢方也對雙方提起公訴。

一審法院審理後，將陳男送請馬偕醫院鑑定，認定陳男因行為時受精神疾病影響，導致辨識行為能力受影響，因此一審予以減刑，僅判刑2年，並施以監護2年。至於何姓鄰居一家傷害陳男部分，則因陳男撤回告訴，法院作不受理判決。

案經上訴，高等法院二審審理時，陳男家人又匯款7萬元給與鄰居一家，希望能與鄰居達成和解，但鄰居並未同意和解。高院最後認定陳男仍犯重傷害罪，並因受精神疾病影響而辨識能力明顯降低，依法減刑後，改判陳男有期徒刑1年8月，並於執行完畢後施以監護2年。可上訴。

