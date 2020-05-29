剪掉花心前夫的命根秒丟馬桶沖掉還潑鹽酸圖毀容　判8年

▲黎姓婦人剪掉前夫的命根，丟馬桶沖掉，二審仍判8年。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣黎姓婦人不滿陳姓前夫花心、性好漁色，再離婚2天後，先邀請陳男回家嘿咻，趁交歡之際，從床墊下摸出預藏的利剪，剪下陳男生殖器，立馬丟入馬桶沖掉。黎婦隨後還取出鹽酸潑陳男，企圖毀容，陳男躲進浴室報警求救。檢方依照殺人未遂罪起訴，一審依照「家暴重傷害罪」判刑8年，案經上訴，高等法院二審29日駁回上訴，仍維持8年的刑度。可上訴。

59歲的黎婦與57歲的陳男原本都有各自的婚姻，也有各自的子女，2人梅開二度，但黎婦對於陳男好吃懶做，只顧喝酒、賭博，全都靠她在科技廠上班並兼差當清潔婦養家，但陳男不但不知感激，還背著她在外勾搭女牌咖，讓她心灰意冷。

心懷不滿的黎婦在去年7月22日登記離婚，隨即展開復仇計畫，她在離婚後2天找陳男回家陪睡，2人交歡之際，黎婦突然抽出藏在床墊下的剪刀，把陳男生殖器剪下，並立即跑到廁所內丟入馬桶沖掉。陳男哀嚎之際，黎婦還拿起鹽酸潑向陳男臉部，陳男一邊哀嚎一邊逃進浴室報警。警消趕到時黎女不斷向警方說「他是我殺的」、「我殺人了，我要準備坐牢，我得不到，別人也別想要得到！」警方除救出陳男，也發現黎女吞藥，疑似打算輕生，還好2人送醫後都無大礙。

檢方偵辦後，認為黎女預藏利剪，並朝其下體攻擊，陳男下體只剩1公分，毫無生育功能，黎婦甚至用鹽酸毀容難以回復，檢方因此認定黎女有殺人犯意，因此依殺人未遂罪嫌起訴。一審法院審理後，改認定黎婦犯「家暴重傷害罪」，判刑8年。

案經上訴，二審高等法院審理時，黎婦認為原審判決太重，請求減輕刑度。至於檢方論告時則說，黎婦至今未曾道歉，尚未取得被害人原諒，請求法院加重刑度。全案於29日宣判，高院駁回檢辯雙方上訴，維持一審8年的刑度，可上訴。