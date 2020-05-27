快訊／嚴防朱雪璋落跑！設局砍斷「深海閻王」腳筋判6年定讞…檢警拘捕中

▲朱雪璋砍人腳筋被依重傷害判刑定讞，檢警正在拘捕中。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市光信里前里長朱雪璋，4年前與綽號「深海閻王」的王毓霖相約比武，卻在道館埋伏20多人砍斷王的腳筋，最高法院日前依重傷害罪將朱判刑6年定讞，台北地檢署收到全案卷宗後，研判朱可能有逃亡之虞，已發出拘票，指揮台北市大安分局拘提朱，若朱未到案，近日就將發布通緝。

朱雪璋自稱朱元璋第19代孫，與王毓霖早有嫌隙，因王毓霖在2016年1月間，將他在朱的道館前拍攝挖鼻孔、比中指照片PO在臉書上，朱心生不滿，相約當年2月間在道館比武切磋。

但朱男事先聯絡20多人到道館內外埋伏，還指示道場員工遮住武道館地下室內監視器，等王毓霖3人進入武館後，將道館大門反鎖，朱和妻子吳佩樺呼叫埋伏的眾人自後門進入，持刀械朝王等3人猛砍，朱妻甚至在一旁用手機拍攝圍毆實況，還向朱男說「再砍一刀，算我的」，朱男隨即動刀砍斷王男腳筋。

全案經法院審理後，一審、二審都判朱和妻子各6年、5月，最高法院20日駁回上訴定讞後，北檢21日下班時段收到公文通知，研判朱可能逃亡，發出拘票囑託警方將朱拘提到案。

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