黑幫「花美男」供吃供住　收留6翹家少女酒店上班「我們都自願的」

▲自稱太陽會成員的簡姓男子(右)過去就曾涉嫌媒介翹家少女性交易遭逮。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北簡姓男子涉嫌和同夥利用花美男外表，上網找少女聊天，得知少女要翹家的話，就提供地方給她們安頓，前後6名少女上鉤後，被安排到台北市中山區多間半套酒店陪酒，檢警原擔心少女被迫賣淫，沒想到被害人都供稱「自願的」，僅1名少女曾2度遭謝姓男子趁熟睡時性侵、偷拍，台北地檢署25日依妨害風化等罪起訴簡、孫等5人。

據了解，現年25歲的簡男，自稱是天道盟太陽會成員，早在2017年間，就曾被警方查獲，與孫姓同夥等人，在台北街頭、臉書等交友平台搭訕未成年少女，等少女上鉤取得信任後就會希望少女去賣淫、陪酒，補貼交往的費用。

檢警調查發現，簡男另外又從2018年到2020年間，以金主角色負責出資，讓同夥在台北市到處租賃套房，不但提供翹家少女住宿，還會安排三餐，還每天接送少女到脫衣秀舞或半套酒店上班，辦案人員原本懷疑，簡男等人以暴力等方式脅迫少女配合賣淫，但在問過被害少女後傻眼。

被害少女都表示，自己真的是翹家沒地方住，才會投靠簡男等人，平常生活沒有受限制，可以自由外出購物，少女都供稱為了生活費，所以想去酒店上班，只有1名被害人曾2度在熟睡時，被孫姓男子趁機性侵、偷拍私密照，檢察官最後依容留女子與他人性交或猥褻營利罪起訴簡等5人，另依趁機性交罪起訴孫男。

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