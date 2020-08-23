校園野戰2回合！男大生疑她結新歡「恐嚇外流洗澡片」…小女友哭崩

▲黃姓男大生與國中小女友校園野戰，結束後因懷疑對方劈腿，竟揚言散佈裸照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

黃姓男大生於交友軟體上認識了14歲國中少女香香（化名），2人交往成為男女朋友後相約校園幽會，並在同日內於校內男女廁各發生1次關係。一日黃男懷疑女友另結新歡，一氣之下竟揚言將香香先前拍攝送他的裸露影片散播出去。香香得知後超級崩潰，還一度自殘傷害自己。事件曝光，黃男被判處有期徒刑2年，不過因他犯後悔意十足，並有與香香達成和解，獲緩刑5年機會。可上訴。

▲黃男與女友一日於學校男女廁各發生一次關係。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

黃男2018年6月間認識少女香香，2人相談甚歡後成為男女朋友。同月某日黃男在與女友聊LINE時，言詞引誘她拍裸露身體隱私部位的影片，香香乖乖照做，直接將自己洗澡的過程錄下送給男友。

黃男2019年1月5日與香香相約高雄某學校約會，當日2人一共進出公廁2回（男女廁各1次），並於裡面合意發生性行為。同月26日上午，黃男因發現女友在交往期間，疑似還與其他男生曖昧，氣憤將香香上次自製的洗澡裸露影片截圖，並傳送出「送給你，好好去玩其他男生吧」、「你給我什麼痛苦，我就給你什麼」等恐嚇言語給她，揚言要將影片散佈出去。

香香收到訊息後，崩潰向學校老師哭訴，而那段時間她除了抑鬱寡歡、陷入低潮外，甚至還出現自殘、想輕生的行為。事情經校方通知父母，香香遂在爸爸陪同下至警局報案，黃男因此被依兒童及少年性剝削防制條例等罪移送法辦。

橋頭地院審理時，黃男坦承犯行，後悔之餘他也積極與香香表示歉意；法官認為黃男行為實在不可取，但考量他過去無前科紀錄，犯後真心認錯，現已與香香達成和解，對方也表示願意原諒且同意從輕量刑，審結依法判他有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並須服勞役120小時，及接受法治教育2場。全案仍可上訴。

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