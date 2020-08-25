12歲妹超胸「比熟女還大N倍」！媽每天檢查：長大怎麼辦啊 …醫生一看搖頭

▲貴州一女孩10歲就巨乳症纏身。（圖／翻攝自貴州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

一般來說，女性開始發育的正常年齡在十三四歲左右。而家住貴州畢節的12歲少女，胸部卻已經比成熟女性大出幾倍，到醫院檢查才得知得了「巨乳症」。父母離異，近2年一直跟隨媽媽在貴陽市上學的少女小余（化名），最近經歷了一次長達12小時的胸部切除手術。

據《貴州日報》報導，媽媽表示，女兒10歲左右，某一天換衣服時，胸部大小不太正常，「當時我覺得有點不對勁，10歲的女孩哪裡就開始發育了，然後就帶她去醫院檢查，醫生說是正常發育，沒什麼問題，後期需要多觀察。」

「平時生活習慣、飲食並沒有什麼問題，也沒有服用任何藥物，」媽媽說，直到小余12歲，也就是今年2月份左右，乳房竟已經發育「成熟」，「才12歲，和我的胸差不多大，很不正常。」

媽媽再一次發現女兒胸部發育不正常，立即帶她到醫院做了檢查。醫生這次檢查後認為，孩子需要做手術，但年紀尚小，做手術有很大的風險。

▲女孩目前正在接受縮乳手術。（圖／翻攝自貴州日報）

隨後，媽媽又帶小余回家，每天檢查她乳房的生長狀況。7月中旬，媽媽發現小余的胸部正在飛速生長，甚至腋下還長出了像副乳一般的鼓包，「短短四五個月的時間，她的乳房飛速生長，速度越來越快，簡直就是一天一個樣，一天比一天大，必須馬上做手術。」

7月底，將小余帶到醫院檢查，醫生發現小余乳房發育極不正常，觸碰按壓小余的腋下鼓包時，女孩會感覺十分疼痛。看到這種情況，醫生表示，需立即手術，安排第一次手術在8月14日。

「手術當天，早上8點半就進了手術室，晚上7點多才從手術室出來；只切除了其中一邊乳房（右側部分乳房），怕失血過多，風險太大，不能兩邊同時進行切除手術，」小余媽媽說，因此8月14日僅切除了右側部分乳房。

8月24日，小余進行了第二次手術。媽媽眼睛泛紅地說，「我手機上都不敢存她的照片，她是一個女孩啊，即便做了手術，以後長大了不知道怎麼辦啊，會對她有什麼影響，看一次就傷心一次，索性就把她的照片刪了。」

目前，小余的病因還不能確定，需要等手術後將切除的乳房進行檢查，才能得出結果。

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