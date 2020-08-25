　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

12歲妹超胸「比熟女還大N倍」！媽每天檢查：長大怎麼辦啊 …醫生一看搖頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼貴州一女孩10歲胸部发育。（圖／翻攝自貴州日報）

▲貴州一女孩10歲就巨乳症纏身。（圖／翻攝自貴州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

一般來說，女性開始發育的正常年齡在十三四歲左右。而家住貴州畢節的12歲少女，胸部卻已經比成熟女性大出幾倍，到醫院檢查才得知得了「巨乳症」。父母離異，近2年一直跟隨媽媽在貴陽市上學的少女小余（化名），最近經歷了一次長達12小時的胸部切除手術。

據《貴州日報》報導，媽媽表示，女兒10歲左右，某一天換衣服時，胸部大小不太正常，「當時我覺得有點不對勁，10歲的女孩哪裡就開始發育了，然後就帶她去醫院檢查，醫生說是正常發育，沒什麼問題，後期需要多觀察。」

「平時生活習慣、飲食並沒有什麼問題，也沒有服用任何藥物，」媽媽說，直到小余12歲，也就是今年2月份左右，乳房竟已經發育「成熟」，「才12歲，和我的胸差不多大，很不正常。」

媽媽再一次發現女兒胸部發育不正常，立即帶她到醫院做了檢查。醫生這次檢查後認為，孩子需要做手術，但年紀尚小，做手術有很大的風險。

▲▼貴州一女孩10歲胸部发育。（圖／翻攝自貴州日報）

▲女孩目前正在接受縮乳手術。（圖／翻攝自貴州日報）

隨後，媽媽又帶小余回家，每天檢查她乳房的生長狀況。7月中旬，媽媽發現小余的胸部正在飛速生長，甚至腋下還長出了像副乳一般的鼓包，「短短四五個月的時間，她的乳房飛速生長，速度越來越快，簡直就是一天一個樣，一天比一天大，必須馬上做手術。」

7月底，將小余帶到醫院檢查，醫生發現小余乳房發育極不正常，觸碰按壓小余的腋下鼓包時，女孩會感覺十分疼痛。看到這種情況，醫生表示，需立即手術，安排第一次手術在8月14日。

「手術當天，早上8點半就進了手術室，晚上7點多才從手術室出來；只切除了其中一邊乳房（右側部分乳房），怕失血過多，風險太大，不能兩邊同時進行切除手術，」小余媽媽說，因此8月14日僅切除了右側部分乳房。

8月24日，小余進行了第二次手術。媽媽眼睛泛紅地說，「我手機上都不敢存她的照片，她是一個女孩啊，即便做了手術，以後長大了不知道怎麼辦啊，會對她有什麼影響，看一次就傷心一次，索性就把她的照片刪了。」

目前，小余的病因還不能確定，需要等手術後將切除的乳房進行檢查，才能得出結果。

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
馬丁提離婚「交了新女友」！Shanon曝2人約定：女友不能讓
熊熊揭曉「肚皮真實狀態」！單穿比基尼跪地…網一看懂了
台積電連4度買地　謝金河：不尋常！　分析師曝原因
馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！　人在眼前都認不出來
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鞋帶突然鬆了...她蹲在路中央綁鞋帶　下秒遭貨車輾頭身亡

兩個月內7名中國公民在南非遇害！　陸使館：要求政府嚴懲兇手

全球首例二次感染「群體免疫或無效」　張文宏：疫苗無法代替防疫

徐正文七夕為「團聚陸配」請願　台尪唱《等無人》聲聲喚

屋主燒了自家鎖門...還通知鄰居「我放火了趕快走～」　保全：他心情不好！

12歲妹超胸「比熟女還大N倍」！媽每天檢查：長大怎麼辦啊 …醫生一看搖頭

陸生返台解禁！他卻轉英國攻碩士...只因台灣輿論令人失望

淘寶台灣GG！對岸網友炸鍋「自取滅亡」　轟41萬罰鍰：瞧不起馬爸爸

兒200天見無媽變「發展遲緩」　他籲政府開放團聚陸配返台

全面開放學位生來台　陸生仍擔心趕不上開學

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

鞋帶突然鬆了...她蹲在路中央綁鞋帶　下秒遭貨車輾頭身亡

兩個月內7名中國公民在南非遇害！　陸使館：要求政府嚴懲兇手

全球首例二次感染「群體免疫或無效」　張文宏：疫苗無法代替防疫

徐正文七夕為「團聚陸配」請願　台尪唱《等無人》聲聲喚

屋主燒了自家鎖門...還通知鄰居「我放火了趕快走～」　保全：他心情不好！

12歲妹超胸「比熟女還大N倍」！媽每天檢查：長大怎麼辦啊 …醫生一看搖頭

陸生返台解禁！他卻轉英國攻碩士...只因台灣輿論令人失望

淘寶台灣GG！對岸網友炸鍋「自取滅亡」　轟41萬罰鍰：瞧不起馬爸爸

兒200天見無媽變「發展遲緩」　他籲政府開放團聚陸配返台

全面開放學位生來台　陸生仍擔心趕不上開學

療癒水母陪你搭公車玩桃園　拍照打卡抽Xpark好禮

桃園半裸男打警察飆國罵！3路人衝上去壓制　他秒變俗辣喊：陳時中救救我

買「河景房」！到手365天都不開窗…屋主崩潰了：還越建越多

Jennie瀏海回來了「粉紫長髮」新造型！賽琳娜越洋視訊：我是BP粉絲

封殺愛奇藝「衝擊在台百人公司」　員工怒吼等死：我是被犧牲的底層

台積電7奈米、5奈米技術領先全球！總裁魏哲家：3奈米製程2021年試產

婚前得知男友是富家子！她一聽怒轟出家門：竟冷眼看我為籌錢賣母遺物

大都會複檢無確診！26日復賽對馬林魚　未來6天打9場

284萬！TOYOTA 「總裁級MPV」Alphard換搭2.5升油電動力、4輪驅動

解放軍075艦海試回來「桅杆變黑」　陸網友命名「台灣號」呼聲最高

大陸熱門新聞

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

爸媽當搖錢樹！　逼3歲女兒掃空漢堡、炸雞「飆到35公斤」

富二代成負二代！十年敗光423億家產　資產拍賣3次流標無人問津

短褲女影廳小便　他看6秒也留一泡

拒養90歲老父！不孝女淚訴「9年骯髒內幕」：一生被摧毀

《環時》：北京不希望此時發生戰爭

女高中生賣場遭性騷！男同學攔人反入獄

「太極宗師」馬保國重出江湖！被「袈裟老衲」如來神掌狠狠打臉

消防車撞毀勞斯萊斯！下來一看車牌88888嚇

12歲妹超胸比熟女還大N倍！醫生一看搖頭

全球首例！港男遊歐後二次感染新冠病毒

重慶熊本熊的奇幻漂流　暴雨洪水成災四處流浪

環時總編胡錫進：不排除武統台灣

TikTok證實：已對川普政府提起訴訟

更多熱門

相關新聞

呆萌妹遭大叔襲胸！黑衣少年帥氣衝出解救反遭殃

呆萌妹遭大叔襲胸！黑衣少年帥氣衝出解救反遭殃

湖南永州一17歲女生李愛（化名）今年6月1日在百貨被52歲男子用肘部襲擊胸部，頓感受辱報警。當時，在等待警員來的時候，同行男同學胡林（化名）果斷出手，王子般成功解救。沒想到，男孩卻於8月21日被永州冷水灘區公安分局逮捕，目前還在監獄中。

校園野戰又恐嚇…小女友崩潰！男大生認錯獲緩刑

校園野戰又恐嚇…小女友崩潰！男大生認錯獲緩刑

50歲渣男伸魔手　笑氣助興凌辱3少女

50歲渣男伸魔手　笑氣助興凌辱3少女

專訪／G奶實況主「桃園娜美」羞曝男友5條件

專訪／G奶實況主「桃園娜美」羞曝男友5條件

13歲墜少女愛河！她慘遭假愛人「揪兄弟共用」

13歲墜少女愛河！她慘遭假愛人「揪兄弟共用」

關鍵字：

巨乳少女得病畢節貴州

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

中衛口罩沒人搶！女抓2盒要花3999↑

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

老婆傳蟑螂肢解照　奴才後悔親親

巴威眼牆發展！連3天雷雨彈灌全台

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

回家竟陷煉獄　害她懷孕的不知是爸爸或弟弟

孫安佐手搖店沒老闆！店員曝現況

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面