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兆豐內鬼+前夫仲介+代書助攻　「2年22屋灌水成交價」詐貸2.8億

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▲▼ 兆豐銀行新店分行個金科長石蕙瑄和前夫許皓青，利用20多戶房屋買賣超貸逾3億元 。（圖／記者劉昌松攝）

▲前兆豐銀行女科長被起訴配合前夫等人詐騙超貸2.8億元 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前兆豐銀行新店、內湖分行女科長石蕙瑄，涉嫌和從事不動產仲介的前夫許皓青聯手，找人頭在大台北地區購買二手屋，再透過熟識的地政士協助製作假買賣契約，再用人頭虛報年收申請房屋貸款，每件都由石女親自核貸放水，從2015年到2017年間，共利用22屋超貸2.8億元，台北地檢署25日依《銀行法》背信、詐欺等罪起訴石、許和代書、人頭等34人。

兆豐銀行在2019年間接獲檢舉，新店分行有內鬼協助超貸，經查核發現，負責個人信貸、房貸等消費金融業務的石女，過去不管是多少價格的房貸，都會確實調取相關資料審查，但近年有多件核貸過程卻毫無查核動作，且相關款項都疑似流入石女的前夫帳戶。

▲▼ 兆豐銀行新店分行個金科長石蕙瑄和前夫許皓青，利用20多戶房屋買賣超貸逾3億元 。（圖／記者劉昌松攝）

▲石女的前夫已遭檢察官聲押獲准，起訴後將由法院決定是否繼續羈押 。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調獲報後追查，石女從2015年6月起，到2017年12月間，配合擔任不動產仲介的前夫許皓青，由許男去購買台北士林、文山，新北三重、板橋等地二手屋，成交後安排人頭充當買家，虛報薪資所得，然後由周芷芸等熟識的地政士提供造假的買賣契約等文件，向石女申貸，並用來虛報實價登錄。

而石女在被調往內湖分行後，仍持續配合放水核貸，總計26戶超貸近4億元，甚至有間實際成交價1250萬元的房子，被灌水成1900萬元，憑空浮報了5成價金，除了超貸款項流入前夫等人口袋，石女也賺到不少績效，台北地檢署檢察官林彥均6月間指揮調查局台北市調處兵分14路搜索約談後，諭令石女30萬元交保，前夫許男則被聲押獲准。

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