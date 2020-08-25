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呆萌妹遭大叔襲胸！她淚眼委屈「黑衣少年帥氣衝出」…王子般解救反遭殃

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▲▼男同學因阻止猥褻遭逮捕。（圖／翻攝自猛犸新聞）

▲男同學因阻止猥褻遭逮捕。（圖／翻攝自猛獁新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南永州一17歲女生李愛（化名）今年6月1日在百貨被52歲男子用肘部襲擊胸部，頓感受辱報警。當時，在等待警員來的時候，同行男同學胡林（化名）果斷出手，王子般成功解救。沒想到，男孩卻於8月21日被永州冷水灘區公安分局逮捕，目前還在監獄中。

據《猛獁新聞》報導，在被問及在百貨被陌生男子襲胸一事時，女孩鼓足了勇氣，一口氣倒個痛快。8月24日，17歲的李愛講述了事件經過。

今年6月1日下午17時30分左右，她和同學胡林去當地一家百貨吃晚飯。當時他們準備去坐電梯，在前往電梯途中被陌生男子襲胸，「那個男子本來是直線行走，看到我以後突然改變方向了，往我這身邊撞過來，然後用手肘撞擊了我的胸部。」

李愛說，當時她感覺胸口特別痛，就下意識的往後面去看是誰撞擊了他，「我發現這名男子也在回頭看我，然後這名男子看到我在看他以後就特別驚訝，慌忙往其他地方走，我就告訴我身邊的胡同學了。」

當時，她和同學胡林去到那名男子身邊，問他怎麼回事，對方矢口否認，並指李愛撞到了他，想反咬一口，「我當時覺得他故意襲胸還污蔑我，覺得特別委屈，我就哭了，保全就讓我們雙方去看攝影機畫面，」李愛稱，看了畫面後，對方想逃跑。

「那名男子就特別慌張，然後試圖逃跑，當時胡同學坐在門口，不讓他出去，那名男子特別狡猾，看到門旁邊有個垃圾桶，他就跑去假裝一推，然後就把那個門突然就撞開了，他跑出去大概五六公尺的樣子，胡同學反應過來了，追上去，因為胡同學的手受過傷打了石膏，不方便用手阻止，就用腳踹了他小腿的位置，他摔跤了，然後胡同學讓他不要再跑。」李愛還透露，她在查看百貨攝影機畫面時發現，該男子還對另一個女孩襲胸。

▲▼男同學因阻止猥褻遭逮捕。（圖／翻攝自猛犸新聞）

▲攝影機畫面。（圖／翻攝自猛獁新聞）

她還提供了兩段分別為45秒、12秒的攝影機畫面的影片，證實了她及另一名女孩被襲胸的說法。至於同學阻止該男子逃跑的影片，李愛稱，後來發現被覆蓋了，無法提供。當天，警員趕到後介入調查，「之後警員給我們打電話，說那名男子承認猥褻我了。」

據胡林的父親胡師君提供的一份永州市公安局冷水灘分局逮捕通知書顯示，該局已於2020年8月21日19時將涉嫌故意傷害（輕傷）罪的胡林逮捕，現羈押在湖南省永州市看守所。

胡師君認為，兒子的行為是見義勇為，不理解為何被逮捕。「制止正在實施犯罪的人究竟有何過錯？」他疑惑，「胡林面對實施犯罪的人勇敢地出面制止，該得到的不應是懲罰，而是肯定、支持和獎勵！」

胡師君另外提供了一份李愛母親寫的材料，裡面有這麼幾段，「我女兒遭襲擊後疼痛難忍，於是報警，襲胸男子發現我女兒在報警後拔腿就往外逃，胡林見狀就疾步追上去阻止該男子逃跑，由於男孩的右手在今年5月受了傷綁著繃帶，不能伸手抓襲胸男子，情急之下踢了那名男子一腳，猝不及防的那名男子隨之摔倒在百貨一樓。」

材料還表示，「在派出所警員的主持協調下，我女兒和色狼雷姓男子達成了調解協定，雙方簽字按了手印，他賠償了我女兒的檢查費和路費共計300元（人民幣，下同），隨後我女兒和胡林便各自離開派出所回家了。」

胡師君透露，令他沒有想到的是，6月6日，當地派出所警員打電話給兒子胡林，說雷男那天摔倒以後受傷了，現在正在住院治療。事發後的6月10日，聽說他要做手術，胡林的父母給對方交了10000元的手術費。

7月14日，胡林在家人的陪同下和雷男一起到派出所接受調解。「雷男要求賠償20萬元，」胡林父親胡師君說，該要求遭拒之後，8月21日，兒子就被逮捕。

對此，胡師君表示不解。在他看來，兒子的行為是見義勇為，「他當時就想阻止猥褻男子逃跑，因手部受傷，不得已才用腳踢了對方。」他還稱，「兒子和女同學李愛今年都參加了高考，考的都不太理想，就是因為這件事壓力太大了。」

「當時那個時候警員還沒來，我們是不是應該有義務阻止犯罪嫌疑人逃跑？因為他逃跑，所以我們著急，我同學不方便用手阻止，就踹了他一腳導致他摔倒在地。」對於同學因此事被逮捕一事，李愛哭訴，「我覺得挺對不起他的，他幫助了我，還被逮捕，我希望他能被釋放出來，並且還要表揚他。」

當事女生李愛和胡林父親胡師君所言是否屬實？記者詢問具體辦案警員，截至8月24日傍晚18時許，電話、簡訊均未得到回覆。此外，李愛透露，已經提交了申訴資料，目前湖南省永州市冷水灘區的檢察院已經受理。

針對此事，河南薈智源策律師事務所合夥人、律師趙世峰認為，由於整個事情的細節沒有過多披露，所以相關人員是否應當承擔法律責任，有待於警方的進一步調查核實，「如果經過核實，該男生確實是為了阻止不法行為人逃離現場而踢了其一腳致其倒地，該行為應當被認定為見義勇為，不應當承擔刑事責任。」

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