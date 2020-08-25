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「我們不同掛」但認同馬英九　連勝文：蔡英文把台灣帶進823以來最危險時刻

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▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨智庫副董事連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九22日批評總統蔡英文不承認九二共識，將國家推到戰爭邊緣，蔡英文則回擊他在主權議題上卑躬屈膝，雙方隨後展開多次隔空互嗆。對此，國民黨智庫副董事長連勝文表示，雖然過去跟馬英九不同掛，但這次完全同意對方的看法，蔡英文和民進黨可能已經把台灣帶進自823砲戰以來最危險的時刻。

連勝文24日在臉書表示，從古至今，當一個國家或團體面臨外部的挑戰與威脅時，內部喊打喊殺的人，總是聲音較大、慷慨激昂，甚至可以成為英雄。而在現代的台灣社會中，蔡英文就是藉此把自己變為「辣台妹」，逆轉勝贏得總統大選。相反的，主張和平的人，必須確保國家利益並同時避免戰火，困難度極高，因此在過程當中往往裏外不是人，甚至成為千夫所指，而在現代的台灣，就變成「賣台」。

連勝文指出，「我過去在國民黨內與馬前總統雖然不是同一掛，但是這一次我完全同意他的看法」，那就是蔡英文及民進黨，已經把台灣帶進一個兵凶戰危，也可能是自823砲戰來最危險的時刻。

連勝文認為，民進黨利用反中仇中及香港事件，來做為奪取權力的手段，並以此合理化自己所進行的各種利益分配，並越陷越深，終究被自己的意識形態與貪婪所綁架，導致台灣暴露在極大的戰爭風險中。

連勝文還說，「我們不僅要確保兩岸和平，而國民黨在過去，也是盡全力在維護中華民國的獨立與自主！我們主張兩岸擱置爭議、求同存異，希望能達到和平的雙贏！我們避免台灣捲入戰火，並不是因為屈服於中共的脅迫」，而是不想看到台灣人在戰場上，打到血肉模糊、身首分離。

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