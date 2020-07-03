連勝文直球問陳菊「治水錢去哪了」　執政12年高雄下水道塞爆淤泥

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

總統蔡英文提名陳菊接任監察院長，引發在野黨反彈。國民黨智庫副董事長連勝文2 日表示，他對於陳菊只有一個疑問，就是為何民進黨在高雄執政20年，結果高雄下水道竟累積大量淤泥與穢物，「難怪過去陳菊任內，高雄常發生淹水及登革熱」、「錢都已經付了，有裙帶關係的人都賺飽了，結果倒楣的卻是高雄市民。」

連勝文2日下午在臉書表示，國民黨立委佔領立法院後，陳菊是否適任監察院長，終於引起社會大眾關注，他個人對陳菊只有一個疑問，就是為何民進黨（包含陳菊12年）在高雄執政20年，結果高雄200公分高的下水道，竟累積有190公分淤泥及穢物。

他感嘆，下水道幾乎整個堵塞住，難道高雄每年用在清淤及治水、防登革熱的經費，全部都白花嗎，「如果有一天高雄的下水道突然變得有生命，我相信它講的第一句話，一定是『I can't breathe!（ 我無法呼吸）』，充滿了要窒息的痛苦與無奈。」

▲連勝文2日下午在臉書發文，「對於陳菊只有一個疑問」。（圖／翻攝自連勝文臉書）

他指出，高雄代理市長日前不知道是說漏嘴，還是根本在幫忙陳其邁「反輔選」，對外界承認清淤是市府每年例行工作，也就是說陳菊在任職高雄市長時期，每年都有編列相關清淤預算，加上中央千億以上花在南部治水、清淤及防治登革熱，花掉的錢「絕對是天文數字」，為何下水道還會累積如此多淤積物。

他直言，難怪過去陳菊任內，高雄常發生淹水及登革熱，如此多預算及工程款是給誰標走了、「有裙帶關係的人都賺飽了，結果倒楣的卻是高雄市民」、「所以陳女士最好是坦白從寬，以免最後就算靠著民進黨多數暴力坐上這個位置（監察院院長），還要每天擔心舉頭三尺有神明。」