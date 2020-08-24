快訊／私刑狂虐囚犯「內臟爆裂」慘死　高雄監獄管理員判刑10年6月

▲陳姓受刑人在高雄監獄被打死，家屬出面控訴典獄長未出面道歉 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

發生在去年10月份一起高雄監獄管理員涉嫌虐囚的案件，檢方追查後發現，陳男生前曾被上銬，甚至還遭到暴力痛毆、猛踹，導致他全身多處受傷。更離譜的是，陳男回到牢房後，多次發出痛苦的呻吟，怎料管理員卻對其置若罔聞，最終延誤了救治的黃金時間。對此，高雄地方法院判刑以虐人犯致死等罪，將包含李姓、邱姓2名管理員及蔣姓等4名受刑人在內的6人判處10年6個月不等的刑期。

根據判決書當中內容談到陳姓受刑人陳瑞卿在2019年10月17日下午5 時17分，以腳踹踢舍房房門發出聲響，李姓管理員竟逾越管教之必要程度，與邱姓管理員、還有蔣姓、劉姓、黃姓、蕭姓等4名受刑人先是私行拘禁將陳姓受刑人扣在鎮靜區，蔣姓受刑人先以腳、徒手攻擊陳瑞卿腹部，李姓管理員以腳多次猛力踢擊他的頭部，引起他的長聲哀嚎，看到這個情況，李姓管理員大聲辱罵之外還持咖啡澆淋在他的頭部及肩膀上，最後陳姓受刑人被帶回舍房，不過對於他的哀號都不管，結果造成延誤就醫。

而李姓管理員為了隱匿過程，還甚至跟邱姓管理員在高雄監獄場舍日夜勤值勤人員聯繫簿、戒護科舍房日誌、夜勤舍房值勤日誌簿、監視系統監看紀錄簿等公文書之108 年10月17日頁面，未如實記載上情之外，還跟知情的蔣姓受刑人代筆虛偽填寫陳姓受刑人「該員攻擊他人，已有暴行之實」。

法官認為李姓管理員應符合管教目的，尤不應有粗暴、辱罵、甚至肢體暴力行 為，然其等不思及此，竟施以違背人道之凌虐行為，不僅有虧職守，更屬嚴重侵害人權，同時也思考到還沒跟家屬和解，將李姓管理員依照共同犯凌虐人犯致死罪，處有期徒刑9年6月。又共同行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年6月。應執行有期徒刑10年6月。

另外邱姓管理員共同犯凌虐人犯致死罪，處有期徒刑8年。又共同犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年4月。應執行有期徒刑9年。蔣姓受刑人共同犯凌虐人犯致死罪，處有期徒刑6年6月。又共同犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑10月。應執行有期徒刑7年。其他都是以「共同犯凌虐人犯致死」判處劉姓受刑人有期徒刑4年2月、黃姓受刑人4年貳月、蕭姓受刑人處有期徒刑3年10月。